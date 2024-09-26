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KYK yurt time başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika duyurdu

KYK yurt time başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika duyurdu

10:5726/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>2025 KYK yurt-time başvuru sonuçları e Devlet sorgulama ekranı</p>
2025 KYK yurt-time başvuru sonuçları e Devlet sorgulama ekranı

2025 KYK yurt-time başvuru sonuçları KYK yurtlarında kalan binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Yurt-Time Spor başvuruları 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlanmasıyla birlikte gözler yurt başvuru sonuçları sayfasına çevrilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika duyurusuna göre KYK yurt time başvuru sonuçları açıklandı. İşte GSB KYK Yurt-Time Spor Projesi sonuç ekranı.

2025 KYK Yurt-Time başvuru sonuçları, GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) tarafından başlatılan yeni bir proje olarak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yurt-Time, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin belirli saatlerde ortak kullanım alanlarından faydalanmalarına ve çeşitli hizmetlerden yararlanmalarına olanak sağlayan bir programdır. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Time Spor Projesi başvuruları, 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, 2025 KYK yurt-time başvurusu sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt-time başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK Yurt-Time Spor Projesi başvuruları 16 - 20 Eylül 2024 tarihleri arasıda alındı. KYK Yurt Time Spor Projesi başvuru sonuçları açıklandı.

Yurt-Time Başvurusu sonuçları nasıl nereden öğrenilir?

Adaylar KYK yurt time başvuru sonuçlarına e-Devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu sayfası üzerinden erişebilecek.


KYK YURT-TİME BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında hayata geçirilen Yurt Time Spor projesinin başvuru sonuçları açıklandı. 1 Ekim – 31 Ocak tarihleri arasında birinci dönemi uygulanacak projeye 88 bin 160 öğrenci başvurdu. Akademik başarı ve burs/kredi durumu esas alınarak değerlendirilen başvuruların sonucuna göre projenin ilk döneminde 9 bin 585 öğrenci görev alacak.

Gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alarak hem ekonomik kazanç elde edecek hem de çalışma hayatına dair deneyim kazanacaklar.

Başvuru sonuçlarına https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu linki üzerinden ulaşılabiliyor.


Yurt-Time Projesi Nedir?

Yurt-Time, KYK yurtlarında kalan öğrencilere yurt dışı dil programlarına katılım, kütüphaneler, spor salonları ve diğer sosyal alanlardan belirli saat dilimlerinde faydalanma imkanı sunan bir projedir. Proje, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır ve belirli etkinliklere katılım fırsatları sunar.


Söz konusu proje dâhilinde her yurttan on öğrenci seçilecek. Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.

Proje kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı sayılmakta ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

#e-Devlet
#KYK yurt time başvuru ekranı
#Gençlik ve Spor Bakanlığı

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