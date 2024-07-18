LGS 2. tercih tarihleri, ilk yerleştirmelerin sonlanmasıyla araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17 Haziran tarihinde son bulan LGS tercihleri 22 Temmuz'da açıklanacak.Sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme ile liselere yerleşemeyen veya tercihlerini değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci yerleştirme süreci başlayacak. Peki, LGS 2. tercih tarihleri ne zaman başlayacak? LGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı 2024? İşte 2024 LGS lise tercih ve yerleştirme takvimi
LGS 2. tercih tarihleri takvimi araştırılıyor. 17 Haziran itibarıyla sona eren ilk tercihlerin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği liseyi değiştirmek isteyenlere ikinci bir şans tanınacak. Bu kapsamda öğrencilerin gözleri "LGS 2. tercih ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 LGS ek yerleştirme 2. tercih tarihi...
LGS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN
LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Tercihler için son gün 17 Temmuz 2024.
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.
LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?
LGS 2. tercih tarihleri; 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 olarak belirtildi. Öğrenciler, belirlenen tarihler arasında 2. tercihlerini tamamlayabilecek.
LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Haziran 2024: Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
28 Haziran 2024: Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
28 Haziran-16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
28 Haziran-17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 22-26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz-2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması
19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
EK YERLEŞTİRMEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?
1. Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların sınava katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekir.
2. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacaklardır!
3. Ek yerleştirmeye ya hiç tercih yapmamış olan öğrenciler ya da tercih yapıp yerleşemeyen öğrenciler başvuru yapabilir
4. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler.
5. Adayların yüksek öğretim programlarını tercih edebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
Boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.