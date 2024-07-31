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LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak 2024? MEB Lise 2. nakil başvuru tarihleri

10:38 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

LGS'de 3. tercih dönemi ve 2. nakil başvurularının tarihleri merak ediliyor. LGS maratonu, 29 Temmuz Pazartesi günü açıklanan ek tercih sonuçlarının ardından yeni bir aşamaya girdi. Nakil işlemleri MEB tarafından belirlenen açık kontenjanlar dahilinde iki dönemde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Peki LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? LGS lise 2. nakil başvuruları nasıl, nereden yapılır?

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LGS 3. tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. Yerleştiği okuldan memnun olmayan ya da herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. nakil başvurularını gerçekleştirebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvim ile "LGS 3. tercih (ikinci nakil) başvurusu ne zaman?" sorusu yanıt buldu. İşte, MEB LGS ek yerleştirme ve sonuç tarihleri...

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LGS 3. TERCİHLER (2. NAKİL) NE ZAMAN?


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Nakil süreci MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre;


Yerleştirmeye esas İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.


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LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


İkinci nakil tercih başvuru sonuçları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü ilan edilecek.

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LGS NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?


LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

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LGS TERCİH TAKVİMİ 2024


28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı









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28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı











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28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması















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28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması








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22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi









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22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması




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29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı





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29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının


Alınması



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