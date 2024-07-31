LGS 3. tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. Yerleştiği okuldan memnun olmayan ya da herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. nakil başvurularını gerçekleştirebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvim ile "LGS 3. tercih (ikinci nakil) başvurusu ne zaman?" sorusu yanıt buldu. İşte, MEB LGS ek yerleştirme ve sonuç tarihleri...