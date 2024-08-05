LGS'de 3. tercih dönemi ve 2. nakil başvurularının tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. LGS 2. tercih sonuçlarına göre hiçbiryere yerleşemeyen adaylar 3. tercihlerini gerçekleştirecek. Nakil işlemleri MEB tarafından belirlenen açık kontenjanlar dahilinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Peki LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? LGS lise 3. nakil başvuruları nasıl, nereden yapılır? İşte LGS 3. tercih başvuru ekranı

1 / 12 LGS 3. tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. Yerleştiği okuldan memnun olmayan ya da herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. nakil başvurularını gerçekleştirebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvim ile "LGS 3. tercih (ikinci nakil) başvurusu ne zaman?" sorusu yanıt buldu. İşte, MEB LGS ek yerleştirme ve sonuç tarihleri...

2 / 12 LGS 3. TERCİHLER (2. NAKİL) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Nakil süreci MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre;

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercihleri yarın (6 Ağustos'ta başlayacak, 14 Ağustos'a kadar sürecek.



3 / 12 LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları Açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 29 Temmuz'da açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.



4 / 12 LGS NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

5 / 12 LGS TERCİH TAKVİMİ 2024

28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

















6 / 12 28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı





















7 / 12 28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması





























8 / 12 28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması















9 / 12 22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

















10 / 12 22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması







11 / 12 29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı







