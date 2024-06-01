LGS başlama saati, LGS kaçta başlayacak? sorusu yarın sınava katılım sağlayacak öğrenciler ile velilerin gündeminde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı genellikle sabah saatlerinde başlar. 2024 yılı LGS sınavı, 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. LGS ilk oturum sınavının başlama saati saat 09:30'dur. İkinci oturum 11.30'da başlayacak. Peki LGS kaçta bitecek? LGS saat kaç saat sürüyor, sınav kaç dakika, sınavda kaç soru sorulacak? İşte LGS sınavına ilişkin merak edilenler.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavına milyonlarca 8. sınıf öğrencisi girecek. 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Peki LGS sınavı kaç dakika, sınav süresi ne kadar, sınavda kaç soru soruluyor? LGS birinci ve ikinci oturum sınav başlama saati kaç? İşte detaylar.
LGS SINAVI KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında binlerce aday ter dökecek. LGS sınavı birinci oturumu saat 09.30’da başlayacak.
LGS SINAVI İKİNCİ OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
LGS sınavı ikinci oturumu 11.30’da başlayacak. Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurması gerekiyor.
LGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK, SINAV SÜRESİ NE KADAR KAÇ DAKİKA?
LGS sınavı birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.
LGS sınavı ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
LGS sınavı soru dağılımı:
Türkçe 20,
TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
SINAVDA ADAYLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR
Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi veya değiştirilmek istenen cevabın işaretlemesi tamamen silinmeden yeni bir işaretleme yapılması hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına uygun işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır. Bu konuda sorumluluk öğrenci ile birlikte salon görevlilerine de aittir.
Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı bir tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte sınav evrakı dönüş zarfına koyacaktır.
Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesini imzalayacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırası üzerinde bırakılmayacaktır.
LGS’YE GRİERKEN YANINIZDA BULUNMASI VE BULUNMAMASI GEREKENLER
Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük,
Hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.
Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.