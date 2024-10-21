2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru tarihi ve sınav süreci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sınav takvimi doğrultusunda belirlenmektedir. 2025 LGS başvuru tarihi ve LGS sınavı tarihleri genellikle bahar aylarında duyurulur ve başvuruların Nisan-Mayıs döneminde yapılması beklenir. Peki MEB sınav takvimi açıklandı mı? 2025 LGS sınavı ne zaman?

1 /7 2025 LGS başvuru tarihi ve sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi olarak açıklanmakta. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) girmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, MEB’den gelecek açıklamalara odaklandı. 2025 yılı LGS başvuru tarihinin yanı sıra sınav tarihi de merak ediliyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman? MEB LGS başvuru takvimini ne zaman açıklayacak?

2 /7 2025 LGS takvimi belli oldu mu? 2025'de MEB tarafından uygulanacak LGS sınavların takvimi henüz netleşmedi. 2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin MEB 2024 yılı sınav takvimine göre LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar gün gerçekleştirilmişti.

3 /7 LGS kapsamında 2 Haziran 2024'te uygulanan Merkezî Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapmıştı.

4 /7 LGS sınavı kaç dakika, sınavda kaç soru soruluyor? Birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.

5 /7 İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

6 /7 Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.