Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 LGS sınav sonuçları 11 Temmuz Cuma günü elektronik ortamda erişime açılacak. Peki LGS tercihleri ne zaman alınacak? İşte 2025 MEB lise nakil ve yerleştirme tercih takvimi.
LGS tamamlandı ve şimdi heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak, bu tarihle birlikte öğrencilerin ve velilerin merakı doruk noktasına ulaşacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, lise tercih süreci de resmen başlayacak.
Öğrenciler, puanlarına ve tercihlerine göre gelecekteki eğitim yolculuklarını şekillendirecekleri önemli bir döneme girecekler. Bu süreçte doğru tercihleri yapmak, öğrencilerin gelecek akademik başarıları ve kariyer hedefleri için kritik bir adım olacak. Peki LGS tercihleri ne zaman alınacak? İşte 2025 MEB lise tercih takvimi.
LGS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te açıklanacak.
2025 LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.