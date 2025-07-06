Öğrenciler, puanlarına ve tercihlerine göre gelecekteki eğitim yolculuklarını şekillendirecekleri önemli bir döneme girecekler. Bu süreçte doğru tercihleri yapmak, öğrencilerin gelecek akademik başarıları ve kariyer hedefleri için kritik bir adım olacak. Peki LGS tercihleri ne zaman alınacak? İşte 2025 MEB lise tercih takvimi.