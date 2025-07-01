Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav süreci tamamlandı. Sınav sonuçlarının 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler tercihlerini 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Öte yandan, LGS sınavına katılmayan öğrenciler ise liselere yerleştirmenin nasıl gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, LGS ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınav maratonu tamamlandı. Heyecanla beklenen merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Ardından, öğrencileri ve velileri tercih dönemi bekliyor. Tercih işlemleri 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. LGS'ye giren öğrenciler, sınav puanlarına göre tercih yaparken, sınava girmeyen öğrencilerin lise yerleştirmelerinin nasıl yapılacağı ise sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki LGS ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
LGS'ye girmeyenler liselere nasıl yerleşecek?
Yerel yerleştirme kapsamında öğrenciler, ikamet adreslerine en yakın liselerden tercih yapabilecek. Bu süreçte öğrencilerin okul türleri, kontenjanlar, okul başarı puanları ve ikamet adresleri dikkate alınacak.
Sınavsız yerleştirmelerde Anadolu liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liseleri gibi farklı okul türlerine yönlendirme yapılabilecek.
LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
LGS tercihleri nasıl yapıcak?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir.
Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılmalı. Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda.
LGS sınavına girmeyenler hangi okula gidecek?
Merkezî sınava giren ve merkezî sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.
Öğrenciler; merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.
Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.