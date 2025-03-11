Paris'in "son kralı" Dembele





Paris Saint-Germain'in (PSG) kanat oyuncusu Ousmane Dembele, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmasının ardından hücum hattının yeni lideri haline geldi. Futbol otoriteleri, hücum yetenekleri ve oyun tekniği nedeniyle Dembele'yi sıkça Mbappe ile karşılaştırıyor.

Ligue 1'in 20. haftasında Paris Saint-Germain'in Brest'i 5-2 mağlup ettiği maçta üç gol atan Dembele, üst üste iki maçta "hat-trick" yapan ilk PSG oyuncusu oldu. Dembele, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Stuttgart karşısında alınan 4-1'lik galibiyette de üç gol kaydetmişti.

Mbappe, 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında İtalya karşısında sergilediği olağanüstü performansın ardından Dembele'yi "dünya futbolunun en iyi genç oyuncusu" olarak nitelendirmiş ve "gelecek için umut vadeden bir ortaklığımız var, iyi anlaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Her iki ayağını da etkili kullanabilen 27 yaşındaki Dembele, her iki ayağını da etkili kullanabilen, hızlı ve teknik bir oyuncu olarak biliniyor. Sol ve sağ kanatta rahatlıkla oynayabilen Fransız yıldız, asistleriyle de takımına büyük katkı sağlıyor.



