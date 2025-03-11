UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam son 16 turu rövanş maçları oynanacak. Liverpool ile Paris Saint Germain (PSG) karşılaşması saat 23.00'da başlayacak. Kendi liglerinde lider durumda olan iki güçlü ekipten biri bu akşam çeyrek finale adını yazdıracak. Peki Liverpool PSG maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ikinci ve son maçları bu akşam oynanacak 4 mücadele ile başlıyor. Çeyrek finale adını yazdıracak takımların belirleneceği bu gecede Liverpool sahasında Paris Saint Germain'i (PSG) konuk edecek. Saat 23.00'da başlayacak maç öncesinde futbolseverler Liverpool PSG maçı hangi kanalda? Maç canlı izlenebilecek mi? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Liverpool PSG maçı yayın bilgileri.
LİVERPOOL PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) MAÇI HANGİ KANALDA?
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 rövanşında Liverpool ile Paris Saint Germain (PSG) karşılaşacak. Saat 23.00'da başlayacak olan mücadele TRT'nin dijital platformu Tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak. Tabii Spor1 kanalı ücretli üyelik ile izlenmektedir.
LİVERPOOL TEK GOLLE GEÇMİŞTİ
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Maç boyunca PSG, 28 şut girişimiyle oyunu domine etti; buna karşın Liverpool sadece iki şut denemesi yaptı.
Ancak, kaleci Alisson'un dokuz kurtarışlık olağanüstü performansı sayesinde Liverpool, skoru dengede tutmayı başardı.
Karşılaşmanın 87. dakikasında, Alisson'un uzun pasını kazanan Darwin Nunez, topu oyuna yeni giren Harvey Elliott'a aktardı. Elliott, ilk dokunuşuyla topu ağlara göndererek takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından, toplam skorda 1-0 öne geçen Liverpool, çeyrek finale yükselmek için avantaj elde etti. Eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Aston Villa veya Club Brugge ile karşılaşacak.
Paris'in "son kralı" Dembele
Paris Saint-Germain'in (PSG) kanat oyuncusu Ousmane Dembele, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmasının ardından hücum hattının yeni lideri haline geldi. Futbol otoriteleri, hücum yetenekleri ve oyun tekniği nedeniyle Dembele'yi sıkça Mbappe ile karşılaştırıyor.
Ligue 1'in 20. haftasında Paris Saint-Germain'in Brest'i 5-2 mağlup ettiği maçta üç gol atan Dembele, üst üste iki maçta "hat-trick" yapan ilk PSG oyuncusu oldu. Dembele, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Stuttgart karşısında alınan 4-1'lik galibiyette de üç gol kaydetmişti.
Mbappe, 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında İtalya karşısında sergilediği olağanüstü performansın ardından Dembele'yi "dünya futbolunun en iyi genç oyuncusu" olarak nitelendirmiş ve "gelecek için umut vadeden bir ortaklığımız var, iyi anlaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Her iki ayağını da etkili kullanabilen 27 yaşındaki Dembele, her iki ayağını da etkili kullanabilen, hızlı ve teknik bir oyuncu olarak biliniyor. Sol ve sağ kanatta rahatlıkla oynayabilen Fransız yıldız, asistleriyle de takımına büyük katkı sağlıyor.
Göçmen bir ailede büyüdü
Göçmen bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın Normandiya bölgesinde dünyaya gelen Dembele, futbol kariyerine Evreux Jugend'da başladı. Annesi Moritanya, babası ise Mali kökenli olan futbolcu, kariyerine 2010 yılında Evreux Jugend'da başladı.
Dört yıl sonra Stade Rennais'in genç takımına transfer olan Dembele, ilk profesyonel maçına Fransa Lig Kupası (Coupe de la Ligue) ile çıktı.
2015-16 sezonunda 29 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Dembele için Borussia Dortmund ve Liverpool kıyasıya bir transfer yarışına girdi. Genç yıldız, tercihini Alman devinden yana kullanarak 35 milyon avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer oldu.
Almanya'da sadece bir sezon geçiren oyuncu, çıktığı 50 maçta 10 gol atıp 21 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi ve Almanya Kupası'nı da koleksiyonuna ekledi.