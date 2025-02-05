Malatya ve Elazığ'da yarın okullar var mı yok mu? 6 Şubat Perşembe Malatya ve Elazığ'da okullar tatil mi?

"Malatya ve Elazığ'da yarın okullar var mı yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı ve soğuk hava, Türkiye genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkili olmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi ve ulaşımda yaşanan zorluklar, bazı illerde eğitime ara verilmesine neden oldu. Valiliklerin son dakika açıklamalarıyla hangi iller ve ilçelerde okulların tatil edileceği netlik kazanacak. MEB ve il valiliklerinin yapacağı duyurularla, kar tatilinin uygulanacağı bölgeler hakkında bilgiler alınabilecek.

1 /6 6 Şubat Perşembe günü, Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan soğuk ve kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorgulamaya başladı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi nedeniyle bazı illerde eğitimde aksaklıklar yaşanıyor. Valiliklerden gelecek açıklamalar doğrultusunda, okulların tatil olup olmayacağı netlik kazanacak. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın hangi illerde okulların tatil olacağı, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

2 /6 6 ŞUBAT PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? Yarın kar yağışı nedeniyle henüz okullar tatil edilmedi. Ancak, Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yılı olması nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya'da eğitime ara verilecek.

3 /6 Anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de idari izinli sayılacak. Ancak Valiliklerden gelen son dakika açıklamaları ile haberimizi güncelleyeceğiz.

4 /6 6 ŞUBAT'TA KAR TATİLİ İLAN EDİLEN İL VE İLÇELER Kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü tatil olan illerde yarın okul olup olmadığı merak konusu. Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Gün içerisinde şiddetli kar ve tipi nedeniyle birçok kentte eğitime bir gün ara verilebilir.

5 /6 MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Malatya ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.