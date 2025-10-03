MARİNETTE GEMİSİ SON DURUM





Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlattı.





Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz." dedi.

Dün geceden beri filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." ifadesini kullandı.





"Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetti:

"Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum"

Filonun gemi takip sisteminde de "Marinette"nin, İsrail ordusu tarafından yasa dışı ele geçirilen gemilerin bulunduğu noktanın en arkasında yer aldığı görülüyor.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.
































