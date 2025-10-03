İsrail işgal güçleri Gazze’de yaşattıkları insanlık krizini bertaraf etmek için yola çıkan Sumud Filosu’na saldırı düzenledi. Olayda Türk aktivistlerin de bulunduğu pek çok gönüllü İsrail güçlerince yasadığı şekilde alıkonuldu. Gazze'ye doğru ilerleyen Marinnete gemisi ise yoluna devam ediyor. Peki, Marinette gemisi nerede, Marinette gemisinde son durum ne, Gazze'ye ulaştı mı? İşte Sumud Filosu'nda yer alan Marinette gemisi ile ilgili yaşanan son gelişmeler.
MARINETTE TEKNESİ GAZZE'YE ULAŞTI MI?
İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmak ve soykırım altındaki Filistinlilere insani yardım ulaştırmak amacıyla İspanya ve Tunus’tan demir alarak Gazze Şeridi’ne doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki irili ufaklı 44 gemi, İsrail donanması unsurları tarafından saldırıya uğradı. Önceki gece başlayan barbar saldırı, dün öğle saatlerinde tamamlanırken 46 farklı ülkeden 497 aktivist sınır dışı edilmek amacıyla İsrail makamlarınca gözaltına alındı. Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, alıkonulan Türk aktivist sayısının 48 olduğunu, dokuz kişiyle iletişim kurulamadığını duyurdu.
MİKENO KARAYI GÖRDÜ
İsrail donanmasının saldırısına rağmen filoda yer alan Mikeno gemisi Gazze sularına girmeyi başardı. Gazze Şeridi’nin kıyılarını gören ve karaya sadece 9 mil mesafede ele geçirilen gemi, dün sabah saatlerinde tüm dünyanın umudu oldu. 2007 yılından bu yana abluka altında tutulan Gazze’ye uzun zaman sonra bu kadar yaklaşılmasının, yakın gelecekte düzenlenmesi beklenen yeni filolara katılımı arttıracağı öngörülüyor.
MARİNETTE GEMİSİ SON DURUM
Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlattı.
Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz." dedi.
Dün geceden beri filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." ifadesini kullandı.
"Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetti:
"Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum"
Filonun gemi takip sisteminde de "Marinette"nin, İsrail ordusu tarafından yasa dışı ele geçirilen gemilerin bulunduğu noktanın en arkasında yer aldığı görülüyor.
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.
Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU
Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.