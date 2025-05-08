İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI





Suça sürüklenen iki çocuktan A.Ö. ifadesinde, Minguzzi'yi tanımadığını ve kimsenin şüpheli B.B'ye yardım etmediğini söyledi.

A.Ö, "O gün B.B'de ve diğer çocuklarda bıçak görmedim. Yumruklama olayından sonra iki arkadaşı Minguzzi'yi alıp götürdü. B.B. o aşamada esnaf tarafından sakinleştirilmeye ve uzaklaştırılmaya çalışılıyordu. Hatta birisi 'Gel otur, sana çay ısmarlayalım.' dedi. B.B. birden koşmaya başladı. Önümde duvar olduğu için bıçaklama anını görmedim. Yerde kimsenin Minguzzi'ye tekme attığını görmedim.'' diye konuştu.

Pazardan ayrıldıktan sonra M.A.D. ve U.B. ile karşılaştığını söyleyen A.Ö. ifadesinde şunları anlattı:

"4 kişi metrobüse gittik. Ben simit aldım, B.B'ler 3 kişi yukarıya çıkmıştı. Ben yanlarına giderken B.B. eliyle bıçaklama hareketini anlatıyordu. Ben gelince sustular. B.B. ile bilardo oynamaya gidecektik, diğer şahıslardan ayrıldık. Babam aradı, 'Kadıköy'de çocuk bıçaklanmış, neredesin?' dedi. 'Eve yaklaştım, geliyorum.' dedim. Kesinlikle parktaki tartışma olayını görmedim. Kimsenin suçuna yardım etmedim. B.B'nin elinde bıçak görmedim. Minguzzi'nin bıçaklandığını babamın söylemesi üzerine öğrendim. Suçsuzum."











