İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul-Kadıköy’deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı artıyor. Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada ilk duruşmaya gelmeyen tanık dinlenecek. Peki, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında son durum ne? Soruşturmada kaç kişi tutuklandı, kimler ceza aldı? İşte Davanın 2. duruşması sonrası 8 Mayıs 2025 Minguzzi davasında son dakika gelişmeler.
İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü.
Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında Son Durum: Sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada ilk duruşmaya gelmeyen tanık dinlenecek.
Diğer yandan aileye destek için gelenler Anadolu Adliyesi bahçesinde toplanarak "Mattia Ahmet için adalet" sloganı attı.
Duruşmanın görüleceği mahkeme salonu önüne gelen kalabalık ise anne Yasemin Akıncılar'a destek verdi.
Mattia Ahmet Minguzzi davasında kaç kişi tutuklandı?
İstanbul-Kadıköy’deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 4’e yükseldi.
İki suça sürüklenen çocuğun, suçun işlenmesinden önce, işlenmesi sırasında, ayrıca olay yerinden güvenli şekilde kaçmalarında eylemin icrasını kuvvetlendirmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri belirtildi.
"FAİLLERİN ALACAĞI MAKSİMUM CEZA 24 YIL"
Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan Minguzzi'nin ailesinin avukatı avukat Rezan Epözdemir, "Haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanmazsa faillerin alacağı maksimum ceza, 24 yıl hapis olacak." dedi.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Suça sürüklenen iki çocuktan A.Ö. ifadesinde, Minguzzi'yi tanımadığını ve kimsenin şüpheli B.B'ye yardım etmediğini söyledi.
A.Ö, "O gün B.B'de ve diğer çocuklarda bıçak görmedim. Yumruklama olayından sonra iki arkadaşı Minguzzi'yi alıp götürdü. B.B. o aşamada esnaf tarafından sakinleştirilmeye ve uzaklaştırılmaya çalışılıyordu. Hatta birisi 'Gel otur, sana çay ısmarlayalım.' dedi. B.B. birden koşmaya başladı. Önümde duvar olduğu için bıçaklama anını görmedim. Yerde kimsenin Minguzzi'ye tekme attığını görmedim.'' diye konuştu.
Pazardan ayrıldıktan sonra M.A.D. ve U.B. ile karşılaştığını söyleyen A.Ö. ifadesinde şunları anlattı:
"4 kişi metrobüse gittik. Ben simit aldım, B.B'ler 3 kişi yukarıya çıkmıştı. Ben yanlarına giderken B.B. eliyle bıçaklama hareketini anlatıyordu. Ben gelince sustular. B.B. ile bilardo oynamaya gidecektik, diğer şahıslardan ayrıldık. Babam aradı, 'Kadıköy'de çocuk bıçaklanmış, neredesin?' dedi. 'Eve yaklaştım, geliyorum.' dedim. Kesinlikle parktaki tartışma olayını görmedim. Kimsenin suçuna yardım etmedim. B.B'nin elinde bıçak görmedim. Minguzzi'nin bıçaklandığını babamın söylemesi üzerine öğrendim. Suçsuzum."
"B.B.'DE ÜZÜNTÜ VEYA PANİK HALİ GÖRMEDİM"
Suça sürüklenen diğer çocuk M.A.D. ise ifadesinde, B.B'nin tezgahtan bıçak aldığını görmediğini söyleyerek, kendilerinden biraz ileride B.B'nin Minguzzi'nin bacağına 2 kez, göğsüne de 2-3 kez bıçakla vurduğunu gördüğünü anlattı.
U.B'nin, yere düşen Minguzzi'ye tekme attığını ifade eden M.A.D, şöyle devam etti:
"Minguzzi'de herhangi bir bıçak görmedim. Zaten olay öncesinde arkası dönük vaziyetteydi. Olayın etkisiyle şoke ve tedirgin oldum. Kamera kaydında bizde bıçak olmadığı net şekilde görünüyor. B.B'ye hiçbir şekilde cesaretlendirici bir şey söylemedim. Özendirici veya destekleyici bir tavır göstermedim. Sonrasında ben ve A.Ö. pazardan çıkarken yanımıza U.B. geldi. Metrobüs durağına varmadan da B.B. yanımıza geldi. Kendisiyle buluşmak konusunda haberleşmedik, telefonda görüşmedik. B.B. normal durumdaydı, üzüntü veya panik halini görmedim."
B.B'nin metrobüsteyken kendilerine, "Ben bıçakladım. Bir şey olur mu, ne yapmalıyım?" diye sorduğunu söyleyen M.A.D, olayın şokunda olduklarını, metrobüse beraber binmelerinin planlı olmadığını, evlerine en yakın metro orada olduğu için aynı yerde indiklerini savundu.
M.A.D, kimseye yardım etmediğini söyleyerek, "Olay planlı değildir. Bir şeye karışmadığım ortadadır. Halen olayın etkisindeyim. Sebepsiz yere neden bunlar başıma geldi bilmiyorum. Tek suçum o gün orada olmaktı." dedi.
Ne olmuştu?
İstanbul-Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi salı pazarında meydana geldi.
Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi’yi tekmeledi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi, yoğun bakıma alındı.
Minguzzi’nin 14 gün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Minguzzi hayatını kaybetti.
Sanık B.B. ve U.B.’nin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği iddianame 2. Çocuk Ağır Mahkemesi tarafından kabul edildi.