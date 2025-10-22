Karar öncesi son sözleri sorulan B.B, "Yaptığım her şey için çok pişmanım, çok üzgünüm." derken, U.B. de çok pişman olduğunu dile getirdi.





A.Ö. de anne ve babasının yanına gitmek istediğini belirterek, "Hakim amca, ben anne babamın yanına gitmek istiyorum. Onlarla yatmak istiyorum. Ben suçlu değilim. Benim suçum yok. Ben olay yerinde olduğum için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

M.A.D. ise suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatına karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan heyet, suça sürüklenen B.B. ve U.B.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırdı. Cezada indirim uygulamayan heyet, B.B. ve U.B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, M.A.D. ve A.Ö.'yi ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraatlerini kararlaştırıp, tahliye etti.











