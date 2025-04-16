Muğla'nın Datça ilçesinde bir keçide görülen 'mavi dil hastalığı' üzerine ilçe, karantinaya alınıp hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı. özellikle koyunlarda görülen ama sığır, keçi ve diğer geviş getiren hayvanları da etkileyebilen, bulaşıcı ama hayvandan hayvana doğrudan geçmeyen, viral bir hastalıktır. Peki mavi dil hastalığı belirtileri neler? Mavi dil hastalığı insana bulaşır mı?
Mavi dil hastalığı (Bluetongue), özellikle koyunları etkileyen, sığır, keçi ve diğer geviş getiren hayvanlarda da görülebilen viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığa "Bluetongue virüsü" (BTV) neden olur ve bu virüsün 24 farklı serotipi bulunmaktadır. Mavi dil hastalığı, özellikle koyun yetiştiriciliği için önemli ekonomik kayıplara neden olabilen bir hastalıktır. Bu nedenle erken teşhis ve uygun önlemlerin alınması büyük önem taşır.
Mavi Dil Hastalığında Dil Neden Mavi Olur?
Virüsün kan damarlarının iç yüzeyindeki hücrelerde çoğalması sonucu damarlarda hasar ve daralmalar meydana gelir. Bu durum, kan dolaşımındaki oksijenin azalmasına ve dokularda oksijen yetersizliğine (siyanoz) yol açar. Dil de bu durumdan etkilenerek mavimsi bir renk alabilir.
Mavi Dil Hastalığının Özellikleri:
Bulaşma şekli: Direkt temasla değil, enfekte sinek ısırığıyla yayılır.
Görülme zamanı: Sıcak ve nemli aylarda (özellikle yaz-sonbahar), sineklerin aktif olduğu dönemlerde daha sık görülür.
Koyunlar en hassas türdür, ağır belirtiler görülür.
Sığırlar ve keçiler genellikle taşıyıcı olabilir ama daha hafif seyreder.
Mavi Dil Hastalığının Belirtileri
Yüksek ateş
Ağız ve burunda yaralar, salya akıntısı
Dilin şişmesi ve morarması (adı buradan gelir)
Solunum güçlüğü
Topallık
Zayıflama ve iştah kaybı
Diş etlerinde kanamalar
Gebe hayvanlarda yavru atma
Mavi Dil Hastalığının Teşhisi:
Klinik belirtilerle ön tanı konulabilir.
Kesin tanı, laboratuvar testleri (PCR, ELISA vb.) ile konur.
Mavi Dil Hastalığının Tedavisi:
Spesifik bir tedavisi yoktur. Destekleyici tedavi uygulanır (ateş düşürücü, antibakteriyel ilaçlarla ikincil enfeksiyonların önlenmesi vs.).
Hasta hayvanlar izole edilir.
Mavi Dil Hastalığından Nasıl Korunulur?
Aşı en etkili korunma yoludur (bölgeye özgü BTV serotiplerine göre).
Sineklerle mücadele önemlidir (insektisit kullanımı, hayvan barınaklarının sinek girişine karşı korunması).
Hayvan hareketlerinin kontrolü, hastalığın yayılmasını önler.