Mavi dil hastalığı (Bluetongue), özellikle koyunları etkileyen, sığır, keçi ve diğer geviş getiren hayvanlarda da görülebilen viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığa "Bluetongue virüsü" (BTV) neden olur ve bu virüsün 24 farklı serotipi bulunmaktadır. Mavi dil hastalığı, özellikle koyun yetiştiriciliği için önemli ekonomik kayıplara neden olabilen bir hastalıktır. Bu nedenle erken teşhis ve uygun önlemlerin alınması büyük önem taşır.