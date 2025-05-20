MAYIS AYI BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI: 2025 anketi açıklandı! Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar?

Ekonomi çevrelerinin yakından izlediği Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, 2025 yılı Mayıs ayı enflasyon beklentilerini gün yüzüne çıkardı. Son anket sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon tahmini, bir önceki döneme kıyasla artış göstererek yüzde 29,98’den yüzde 30,35’e yükseldi. Bu gelişmenin ardından gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı resmi enflasyon verilerine çevrildi. Peki, Mayıs 2025 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, TÜİK verileri hangi gün ve saatte yayımlanacak? İşte beklentiler ve kritik takvim…
Mayıs ayı enflasyon verilerine sayılı günler kala, piyasalarda beklenti yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon tahmininin yeniden yukarı yönlü revize edildiğini ortaya koydu. Ekonomi çevrelerinde merakla beklenen TÜİK verileri öncesinde, Mayıs ayı için aylık enflasyon artışı yüzde 2,36 olarak öngörülürken, yıl sonu tahmini yüzde 30,35’e çıktı. Gözler şimdi 3 Haziran Salı günü açıklanacak resmi TÜİK enflasyon rakamlarına çevrildi. Açıklanacak veriler, memur ve emekli maaşlarından kira artışlarına kadar pek çok alanda belirleyici olacak.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMNAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Mayıs ayı enflasyon oranı rakamları 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,20 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,36'ya çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,98'den 30,35'e yükseldi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,56'dan 25,06'ya düşerken, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,69'dan 17,77'ye çıktı.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşmiştir.
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12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ
2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,58 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,65 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 31,59 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,67’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,33’ünün beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ
2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,82 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 32,45 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,90 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,81‘inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 29,63‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 37,04‘ünün beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.