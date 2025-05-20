MAYIS AYI BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI: 2025 anketi açıklandı! Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar?

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşmiştir.

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