TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3’ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak, bu tarih hafta sonuna denk geldiğinde açıklama bir sonraki iş gününe kaydırılıyor. 2025 yılı Mayıs ayı enflasyon verileri için belirlenen tarih ise 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10:00 olarak açıklandı. Bu saatte, TÜİK’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan TÜFE ve Yİ-ÜFE verileri, milyonlarca vatandaşın ve ekonomi çevrelerinin merakla beklediği sonuçları ortaya koyacak. Açıklanacak veriler, özellikle Temmuz 2025’te memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Ayrıca, kira artış oranlarının hesaplanmasında kullanılan 12 aylık TÜFE ortalaması da bu verilerle netleşecek.