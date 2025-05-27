Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayına yönelik enfLasyon rakamları bir sonraki ayın başında paylaşılacak. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda yüzde 37,86 olmuştu. Enflasyon beklentisine dair katılımcı anketi de yayımlandı. 2025 Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Mayıs enflasyon beklenti anketi ve TÜİK tarafındandan rakamların açıklanacağı tarih...
Mayıs ayı enflasyon oranları ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Kira artış oranı ve memur-emekli maaş zammı gibi birçok verinin belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılıyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar, yüzde kaç? 2025 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi detayları...
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025
2025 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşti.
2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,67’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,33’ünün beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3’ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak, bu tarih hafta sonuna denk geldiğinde açıklama bir sonraki iş gününe kaydırılıyor. 2025 yılı Mayıs ayı enflasyon verileri için belirlenen tarih ise 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10:00 olarak açıklandı. Bu saatte, TÜİK’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan TÜFE ve Yİ-ÜFE verileri, milyonlarca vatandaşın ve ekonomi çevrelerinin merakla beklediği sonuçları ortaya koyacak. Açıklanacak veriler, özellikle Temmuz 2025’te memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Ayrıca, kira artış oranlarının hesaplanmasında kullanılan 12 aylık TÜFE ortalaması da bu verilerle netleşecek.