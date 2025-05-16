Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan AGS sınav başvuruları başladı. ÖSYM tarafından MEB AGS sınavı için duyuru yayınlandı. Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek. Peki, AGS sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak?