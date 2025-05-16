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MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? 2025 AGS sınav tarihi

MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? 2025 AGS sınav tarihi

15:3016/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak Akademik Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili detaylar netleşti. Öğretmen adaylarının katılacağı bu sınav, Milli Eğitim Akademisi eğitim programına giriş için şart olarak belirlenmiş durumda. Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvuru tarihleri 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 arasında olacak. Peki, MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? İşte 2025 AGS sınav tarihi

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan AGS sınav başvuruları başladı. ÖSYM tarafından MEB AGS sınavı için duyuru yayınlandı. Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek. Peki, AGS sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AGS sınavı ne zaman 2025?


 AGS sınavı 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

AGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak?


Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvuru tarihleri 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 arasında olacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

AGS başvuru ücreti 2025


AGS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanacak. Sınavın başvuru ücreti de başvuru kılavuzunda yer alacak.


AGS başvurularının başladığı tarih olan 8 Mayıs'ta başvuru kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

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