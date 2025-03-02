2025-MEB-EKYS kaç soru sorulacak sınav süreci süresi ne kadar?

50 il, 52 sınav merkezinde düzenlenecek sınavda, 170 bina ve 1853 salon kullanılacak. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak ve 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınava 166 engelli aday katılacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınav günü emniyet personeli dahil 7 bin 718 kişi görev yapacak.



