2 Mart Pazar günü ÖSYM tarafından 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Peki MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı saat kaçta başlayacak sınav kaçta bitecek, kaç soru sorulacak? MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Peki MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı saat kaçta başlayacak sınav kaçta bitecek, kaç soru sorulacak?
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı saat kaçta başlayacak sınav kaçta bitecek? Sınavda kaç soru sorulacak?
2 Mart Pazar günü ÖSYM tarafından 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı uygulanacak. Sınav pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2025-MEB-EKYS kaç soru sorulacak sınav süreci süresi ne kadar?
50 il, 52 sınav merkezinde düzenlenecek sınavda, 170 bina ve 1853 salon kullanılacak. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak ve 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınava 166 engelli aday katılacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınav günü emniyet personeli dahil 7 bin 718 kişi görev yapacak.
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-MEB-EKYS sınav sonuçları 21 Mart'ta adaylarla paylaşılacak.