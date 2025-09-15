Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen ders zilinin çalmasıyla okullara döndü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, Eylül ayında başlayan derslerin ardından öğrencileri hem ara tatiller hem de yarıyıl tatili bekliyor. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatilin ardından yarıyıl tatili ve bahar dönemindeki ikinci ara tatilin tarihleri de duyuruldu. Peki, öğrenciler ve velilerin merak ettiği bu tatiller hangi günlere denk geliyor? Birinci ve ikinci dönem ara tatil ne zaman? İşte, MEB eğitim takvimi.

1 /5 Yeni eğitim-öğretim yılında yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,3 milyon öğretmen, 8 Eylül tarihinde derslere başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim takvimiyle birlikte, kasım ayındaki ilk ara tatilin yanı sıra yarıyıl tatili ve ikinci ara tatil tarihleri de belirlendi. Peki, birinci ve ikinci dönem ara tatiller hangi tarihlerde olacak?

2 /5 Okulların açılmasıyla birlikte eğitim takvimi belli oldu. Eylül ayında ders zili çaldı. Öğrencilerin bu yıl ilk ara tatili olan Kasım ayında olacak. İşte, MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi.

3 /5 MEB TATİL TARİHLERİ Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da yapılacak. Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek.

4 /5 Yarıyıl tatili, 19 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma sona erecek.