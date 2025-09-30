Yeni Şafak
MEB öğretmen atama takvimi: AGS puanı ile 10 bin öğretmen alımı ne zaman?

MEB öğretmen atama takvimi: AGS puanı ile 10 bin öğretmen alımı ne zaman?

16:3130/09/2025, Salı
<p><strong><em><u>MEB AGS öğretmen alımı ne zaman?</u></em></strong></p>
MEB AGS öğretmen alımı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamaları sonrası, 10 bin öğretmen alımı için süreç yakından takip ediliyor. Bakan Tekin, bu alımın Akademi Giriş Sınavı (AGS) üzerinden yapılacağını duyurmuştu. 13 Haziran’da gerçekleştirilen AGS’nin ardından gözler MEB’in öğretmen atama duyurusuna çevrildi. Peki MEB 10 bin öğretmen atamasını ne zaman yapacak? Öğretmen atama takvimi kamuoyuyla paylaşıldı mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen temininin Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile olacağını bildirmişti. AGS uygulaması ise 13 Temmuz'da yapılmıştı. Gözler MEB 10 bin öğretmen alımı açıklamasında. Peki MEB AGS öğretmen alımı ne zaman? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

AGS sınavı 13 Temmuz 2025'te iki oturumda tamamlandı ve sonuçlar ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2025'te açıklanmıştı; ancak 10 bin öğretmen alımı için branş dağılımı, kontenjanlar ve başvuru takvimi merak konusu.

MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA NE ZAMAN, TAKVİM BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı içinde 25 öğretmen ataması yapılacağı bildirilmişti. İlk etapta, 2024 KPSS puanı ile 15 bin öğretmen alımı gerçekleşti. Adaylar, 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yaptı, 7 Mayıs günü de sözlü sınav aşamasına katılacakların isimleri bildirildi.

Eylül ayı başında da sözlü sınav sonuçlarına itiraz başvurularında bulundu. İtiraz değerlendirme sonuçları da 3 Ekim'de sonuçlanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen alımının da AGS ile yapılacağını bildirmişti. Ancak 10 bin alıma dair henüz takvim veya kılavuz paylaşılmadı.

Sürecin ekim ayı başında başlaması beklenirken, atamaların da kasım ayına denk gelmesi tahmin edilenler arasında. AGS ilk kez 13 Haziran günü uygulanmıştı. Sınavın sonuçları da 13 Ağustos'ta ÖSYM'den ilan edildi.

Öğretmen atamaları hangi branşlarda olacak?

Öğretmen atamaları devam ediyor. MEB tarafından farklı branşlarda 15 bin öğretmen ataması yapıldı. Atamalar en çok 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniliği alanlarında yapıldı. AGS ile yapılacak 10 bin öğretmen atamasında da benzer branşlarda alım yapılacağı ön görülüyor.

15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı şöyleydi:

Adalet 1

Aile ve Tüketici Hizmetleri 1

Almanca 23

Arapça 51

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3

Beden Eğitimi 190

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64

Bilişim Teknolojileri 95

Biyoloji 27

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafya 32

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5

Denizcilik / Gemi Makineleri 6

Denizcilik / Gemi Yönetimi 8

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802

El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19

El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22

Farsça 1

Felsefe 41

Fen Bilimleri 267

Fizik 61

Gemi Yapımı / Yat İnşa 1

Gıda Teknolojisi 5

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45

Görsel Sanatlar 175

Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12

Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3

İlköğretim Matematik 162

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47

İngilizce 757

İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2

Kimya / Kimya Teknolojisi 49

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13

Kuyumculuk Teknolojisi 13

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29

Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1

Matematik 117

Metal Teknolojisi 20

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18

Motorlu Araçlar Teknolojisi 51

Muhasebe ve Finansman 1

Müzik 180

Okul Öncesi 1.321

Özel Eğitim 3.087

Pazarlama ve Perakende 7

Plastik Teknolojisi 1

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1

Rehberlik 377

Rusça 9

Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58

Sağlık Bilgisi 15

Seramik ve Cam Teknolojisi 2

Sınıf Öğretmenliği 4.378

Sosyal Bilgiler 387

Tarım Teknolojileri/Tarım 1

Tarih 28

Teknoloji ve Tasarım 41

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14

Tiyatro 2

Türk Dili ve Edebiyatı 29

Türkçe 623

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18

Yiyecek İçecek Hizmetleri 119

