Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan özür grubu atama takvimi kapsamında, öğretmenlerin mazerete bağlı il içi yer değişikliği başvuruları başlıyor. Bu duyuru, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içinde yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenleri kapsıyor. Öğretmenlerin, belirtilen mazeretlerine ilişkin belgelerle birlikte başvurularını belirlenen süre içinde tamamlamaları önem taşıyor. Peki MEB özür grubu atama başvuruları ne zaman? 2025 MEB öğretmenlerin il içi mazerete bağlı atama başvuru tarihi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği (özür grubu atamaları) başvuruları başlamış durumda. 2025 yılı yaz tatili dönemine denk gelen bu atamalar için duyuru yayımlandı. MEB Özür grubu atama başvuruları ne zaman? Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı atama başvuru tarihi.
MEB özür grubu öğretmenlerin il içi mazerete bağlı il içi atama başvurusu ne zaman?
MEB Özür grubu atama başvuruları başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler, birinci aşamada 30 Haziran - 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecekler.
Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.
Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı il içi atamaları ne zaman yapılacak?
Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek.
Mazerete bağlı il içi ataması yapılan öğretmenler ilişki kesme işlemi ne zaman yapılacak?
Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ayrılma işlemleri 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yapılabilecek.
1. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
2. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.