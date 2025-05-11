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Yeni haftada Meclis’in gündeminde neler var? TBMM’de yoğun mesai…

Yeni haftada Meclis’in gündeminde neler var? TBMM’de yoğun mesai…

11:0411/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?</p>
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?

TBMM gündeminde son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu. Emekli ve çalışanları ilgilendiren torba yasa beklentileri ve TBMM gündemindeki diğer önemli başlıklar yakından takip ediliyor. Meclis Genel Kurulu'nda kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik içeren düzenlemeler görüşülecek. TBMM’de yoğun mesai…

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bu hafta yoğun bir gündemle çalışmalarına devam edecek. Kanun hükmünde kararnamelerde yapılması planlanan değişiklikler, milletvekillerinin tartışacağı önemli başlıklar arasında yer alıyor. Mevzuat değişikliklerinin, toplumun pek çok kesimini ilgilendiren düzenlemeleri kapsadığı belirtiliyor.

Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi yapılacak. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunun belirlediği 15 aday arasından 5 üye seçilecek. 5 üyeden 3'ü Yargıtay, biri Danıştay, biri de hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlenecek.

Kartalkaya yangını ile ilgili Bolu Valiliği yetkilileri dinlenecek Meclis'te komisyonların gündemi de yoğun olacak.

Çalışmalarını tamamlayan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu son kez toplanacak. Komisyon, ay süren çalışmaların ardından hazırlayacağı raporu Meclis Başkanlığına sunacak.

Meclis, Kartalkaya'daki otel yangınını da araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bolu Valiliği'nden yetkiler komisyonda dinlenecek.

Salı ve Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

Genel başkanlar Meclis kürsüsünden gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

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