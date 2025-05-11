Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bu hafta yoğun bir gündemle çalışmalarına devam edecek. Kanun hükmünde kararnamelerde yapılması planlanan değişiklikler, milletvekillerinin tartışacağı önemli başlıklar arasında yer alıyor. Mevzuat değişikliklerinin, toplumun pek çok kesimini ilgilendiren düzenlemeleri kapsadığı belirtiliyor.