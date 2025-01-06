MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2025: 4C'Lİ memur ve memur emeklisi 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranı netleşti. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranına göre, memur ve memur emeklileri %11,54 zam alacak. Ancak maaşlar her ayın 15’inden itibaren hesaplandığı için Ocak ayının ilk 14 gününe ait maaş farkı ayrıca ödenecek.

1 /6 6 aylık enflasyon farkının ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı netleşti. %11,54 oranındaki zamla birlikte, Ocak ayında maaş farklarının ödenmesi bekleniyor. Ancak, memur maaşlarının her ayın 15'inden itibaren işliyor olması nedeniyle, Ocak ayının ilk 14 günü için maaş farkı ayrıca ödenecek.

2 /6 MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI! Memur ve memur emeklisi Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da duyuruldu. Aralık 2024 Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.

3 /6 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı.

4 /6 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU? Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2025 zam oranları açıklandı. TÜİK'in aralık ayı TÜFE verisini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.

5 /6 Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.