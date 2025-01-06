MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2025: 4C'Lİ memur ve memur emeklisi 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranı netleşti. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranına göre, memur ve memur emeklileri %11,54 zam alacak. Ancak maaşlar her ayın 15’inden itibaren hesaplandığı için Ocak ayının ilk 14 gününe ait maaş farkı ayrıca ödenecek.
6 aylık enflasyon farkının ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı netleşti. %11,54 oranındaki zamla birlikte, Ocak ayında maaş farklarının ödenmesi bekleniyor. Ancak, memur maaşlarının her ayın 15'inden itibaren işliyor olması nedeniyle, Ocak ayının ilk 14 günü için maaş farkı ayrıca ödenecek.
MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI!
Memur ve memur emeklisi Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da duyuruldu. Aralık 2024 Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2025 zam oranları açıklandı. TÜİK'in aralık ayı TÜFE verisini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.
Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.
Memur emeklisi maaşı en düşük 17 bin 588 TL'den 19 bin 617 TL'ye çıktı. En düşük memur maaşı yüzde 11,54 zam ile 39 bin 177 TL'den 43 bin 726 TL'ye yükseldi.