MEMUR MAAŞ GÜNCEL ZAM TAHMİNİ 2025: Memur maaş zam oranı son dakika yüzde kaç, ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrultusunda belirlenecek olan memur maaş artışı için kritik süreçte sona yaklaşıldı. Şu ana kadar kesinleşen verilere göre memur zammı farkı %14’e ulaştı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık toplam oran da netleşecek. Peki, 2025 Temmuz’da memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memurlar zam oranını bekliyor! Temmuz artışı netleşiyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı bir araya geldiğinde memurların alacağı yeni maaşlar belli olacak. Şimdiye kadar açıklanan TÜİK verilerine göre zam farkı %14 seviyesine ulaştı. Gözler artık Haziran ayı enflasyonunda. Temmuz 2025 itibarıyla en düşük memur maaşı kaç TL olacak, zam oranı yüzde kaç seviyesinde kalacak? Tüm detaylar haberimizde...
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme devreye giriyor. 7.dönem toplu sözleşmesinde 2025 ilk yarıyılı için %6 ikinci yarıyılı için ise %5 üzerinden anlaşma sağlanmıştı. Mayıs itibarıyla memur ve memur emeklilerine kesinleşen zam farkı yüzde 14 oldu.
MEMUR ZAMMI 6 AYLIK ENFLASYON FARKI BEKLENTİSİ
Merkez Bankası’nın son anketindeki tahminlere göre maaşlara yapılacak zamma ilişkin beklentilerini açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “2025 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. Mayıs ayı ile son yayımlanan haziran ayı anketini karşılaştırdığımız zaman Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0,16 oranında daha düşük çıkmaktadır. Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,61 olarak açıklandı.
Eğer Haziran ayı enflasyon yüzde 1,61 olarak gerçekleşirse 2025 yılı ilk 6 ay enflasyonunu yüzde 16,94 olarak hesaplayabiliriz.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI TAHMİNİ
İlgili anket doğrultusunda hesaplama yaptığımız zaman %10,32’lik enflasyon farkı olmak üzere toplu sözleşme ile birlikte toplamda %15,84 oranında zam oluşacaktır.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Hesaplamalar dahilinde en düşük memur emeklisi maaşı 19.615 TL’den 22.722 TL’ye, evli bir memurun maaşı 43.729 TL’den 50.655 TL’ye çıkacaktır. Son olarak bekar bir memurun 40.417 TL olan maaşının 46.819 TL’ye ulaşacağını söyleyebiliriz.
MEMUR MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz'da paylaşılmasının ardından memur zammı da netleşecek.