Memur zammı yarın belli olacak. Memurlar, Temmuz 2024 döneminde enflasyon farkı ve %10 toplu sözleşme zammı alacaklar. Peki, memur temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Memur zammı hesaplama tablosu meslek meslek açıklandı. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte son hesaplamalar...
Memur zammı, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belirlenecek. Milyonların dikkati Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) olacak. Ocak 2024'te %29,78 enflasyon farkına ek olarak %15 toplu sözleşme zammı alan memurların maaşları, temmuz zammı ile bir kez daha artacak. Bu dönemdeki toplu sözleşme zammı %10 olarak belirlendi.
MEMUR MAAŞ ZAMMI 4 ADIMDA HESAPLANACAK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Bununla beraber 2024 yılının ilk yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.
6 aylık enflasyon rakamları hesaplanacak
6 aylık enflasyon rakamları SSK, Bağ-Kur emekli zammı olacak
Memur enflasyon farkı hesaplanacak
Memur zammı memur enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile belirlenecek
MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE ARTIYOR
6 milyonu aşkın memur ve emeklisinin maaşı temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edilince memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi.
Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 10 olacak. TÜİK'in açıklamasıyla beraber enflasyon farkı ile beraber yeni zam oranı hesaplanacak.
5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72
Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %3,18, yıllık bazda zirve yaparak %75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.
Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oluştu:
5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72
5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72
5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,71
5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32
Yani bundan sonraki enflasyon sıfır çıksa dahi bu rakamlar kesinleşmiş oldu. Haziran ayı enflasyonun duyurulması sonrası zam oranı yükselecek.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,52
Merkez Bankası'nın emekli temmuz zammı dönemi öncesinde son açıkladığı piyas katılımcıları anketi sonuçlarına göre aylık enflasyon tahmini yüzde 2,52 oldu.
Bu durumunda tüketici fiyat endeksi 2.339,35 seviyesine yükselecek. Yine 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81 yıllık enflasyon da mayıs ayında gördüğü zirvenin ardından düşüşe geçerek yüzde 73,08 düzeyinde gerçekleşecek. Enflasyon mayısta yüzde 75,45 olmuştu.
TEMMUZ 2024 TAHMİNİ ZAM TABLOSU
6 aylık enflasyon: Yüzde 25,81
Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,81
Memur enflasyon farkı: Yüzde 9,4
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
Memur zammı: Yüzde 20,34