Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oluştu:

5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72

5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,71

5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32

Yani bundan sonraki enflasyon sıfır çıksa dahi bu rakamlar kesinleşmiş oldu. Haziran ayı enflasyonun duyurulması sonrası zam oranı yükselecek.