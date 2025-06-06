MEMUR MAAŞ ZAMMI SON HESAPLAMALAR: Polis, hemşire, öğretmen, doktor... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 35,41 olarak açıklandı. Buna göre; aylık enflasyon ocak ayı için yüzde 5,03, şubat ayı için 2,27, mart ayı için 2,46, nisan ayı için 3,00 ve mayıs ayı için de yüzde 1,53 olarak açıklandı.