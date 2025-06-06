MEMUR MAAŞ ZAMMI SON HESAPLAMALAR: Polis, hemşire, öğretmen, doktor... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam için kritik viraj dönülmek üzere. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Kamu çalışanlarının gözleri şimdi Haziran enflasyonuna çevrildi. Öğretmenden hemşireye, polisten doktora kadar milyonlarca kamu görevlisi, Temmuz zammıyla maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor.
Memurların zam beklentisi artıyor! TÜİK’in açıkladığı Mayıs enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık fark netleşti. Şimdi ise Temmuz zammının kesinleşmesi için sadece Haziran verisi kaldı. Peki, yeni dönemde polis, hemşire, öğretmen ya da doktor maaşı ne kadar olacak? Temmuz’da memur maaşları kaç TL’ye yükselecek?
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 35,41 olarak açıklandı. Buna göre; aylık enflasyon ocak ayı için yüzde 5,03, şubat ayı için 2,27, mart ayı için 2,46, nisan ayı için 3,00 ve mayıs ayı için de yüzde 1,53 olarak açıklandı.
Memur ve memur emeklisi ocak ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yüzde 11,54 zam aldı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla maaş zamlarına yansıtılacak toplam enflasyon oranı hesaplandı. Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 nisan yüzde 3, mayıs ayında yüzde 1,53 şeklinde hesaplandı.
İşte yeni zamlı maaş tablosu
Toplam enflasyon: Yüzde 15.10
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 8.58
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 14.01
5 aylık enflasyon farkına göre kümülatif zam 14,10 olarak hesaplanıyor. Temmuz zammına ilişkin son rakamlar haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla ortaya çıkacak.