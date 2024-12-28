MEMUR MAAŞ ZAMMI SONRASI DEĞİŞECEK! 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası ne kadar olacak?

Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış için gözler enflasyon verilerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %6 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Yıl sonu enflasyon oranlarının %44-45 aralığında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu oranlar, maaş zamlarının belirlenmesinde temel kriter olacak. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak düzenlemeler, 6 aylık enflasyon rakamlarına göre netleşecek. Bu süreçte sosyal yardım alanların ödeme miktarları da değişecek.

1 /10 Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte zam oranları kesinleşecek. Hem maaş artışlarının oranı hem de yeni taban maaş düzenlemelerinin kapsamı milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor.

2 /10 6 Aylık Enflasyon Oranları Belirleyici Olacak Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 16-17 arasında enflasyon zammı yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 12-15 aralığında enflasyon farkı alacak. Zam oranlarının eşitlenmesi ve refah payı eklenmesi ihtimalleri de gündemde. Bunun yanı sıra taban maaş olan 12.500 TL'nin artırılması planlanıyor.

3 /10 Sosyal Ödemeler ve Dul-Yetim Maaşlarına Etkisi Yapılacak maaş artışları sosyal destekler (65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım ücreti) ve dul-yetim maaşı (ölüm aylığı) ödemelerini de etkileyecek. Taban maaş artışının sosyal ödemelerle uyumlu şekilde düzenleneceği ifade ediliyor.

4 /10 Ölüm Aylığı Kimlere Ödenir? Dul-yetim maaşı olarak bilinen ölüm aylığı, vefat eden sigortalının geride bıraktığı eşine, çocuklarına ve anne babasına ödenir. Vefat eden sigortalının, SSK’lıysa 900 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubuysa 1.800 gün prim ödemiş olması gerekir. Eğer vefat eden kişi emekliyse, gerekli şartları zaten sağlamış kabul edilir.

5 /10 Eşe ödenen dul maaşı, evli olmamak kaydıyla bağlanır. Erkek çocuklara ise 18 yaşını doldurana kadar, lise öğrencisiyse 20, üniversite öğrencisiyse 25 yaşına kadar yetim maaşı verilir. Kız çocukları için yaş sınırı bulunmamakla birlikte, maaş alabilmeleri için evlenmemeleri gerekir.

6 /10 Taban Maaş Uygulaması Dul ve yetim maaşları için taban maaş uygulaması geçerlidir. En düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu rakamın altındaki maaşlar seyyanen ödemelerle 12.500 TL’ye tamamlanıyor. Ancak dul ve yetim maaşlarında hisse oranları dikkate alınıyor. %75 dul maaşı alan eş için: 9.375 TL %50 dul maaşı alan eş için: 6.250 TL %25 yetim maaşı alan çocuk için: 3.125 TL Ocak ayında yapılacak zamların ardından bu tutarların altında kalan tüm maaşlar yeniden düzenlenecek.

7 /10 Dul-Yetim Maaşlarında Artış Nasıl Yapılıyor? Dul-yetim maaşları Ocak ve Temmuz aylarında, diğer emekli maaşlarına yapılan zam oranında artırılıyor. Artış oranı, vefat eden sigortalının bağlı olduğu kuruma göre değişiyor.

8 /10 SSK’lı bir sigortalının ölüm aylığı, SSK’lılara yapılan zam oranında artırılırken, Emekli Sandığı’na tabi bir memurun ölüm aylığı ise memurlara yapılan artış oranında yükseltiliyor.

9 /10 Sosyal Ödemelerde Zam Oranı Dul-yetim maaşı artışlarının yanı sıra sosyal ödemeler de Ocak ayında yeniden belirlenecek. 65 yaş üstü aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemelere memur maaş artışı oranında zam yapılacak.