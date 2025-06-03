Memur maaşları erken yatacak mı son dakika 2025? Memur 4C'li maaşları bayramdan önce yatar mı?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş ödeme tarihlerine çevrildi. Bu yıl bayram 6 Haziran’da başlayacak ve 9 Haziran’da sona erecek. Özellikle ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlar, maaşların erkenden hesaplara yatırılmasını talep ediyor. Normal şartlarda memur maaşları 15’inde, emekli maaşları ise 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Emekli Sandığı’ndan maaş alanlar ise her ayın ilk 5 gününde ödeme alıyor. Arefe gününün 5 Haziran’a denk gelmesi nedeniyle bu gruba müjdeli haber SGK’dan geldi. Peki diğer gruplar için erken ödeme olur mu?