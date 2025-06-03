Memur maaşları erken yatacak mı son dakika 2025? Memur 4C'li maaşları bayramdan önce yatar mı?

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca memur ve emekli, maaşların erken yatıp yatmayacağını merak ediyor. Bayram hazırlıkları ve artan giderler nedeniyle maaşların erkene çekilmesi talebi gündemde. Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Normal ödeme takvimi dikkate alındığında memurlar ayın 15’inden, emekliler ise 17’sinden itibaren maaşlarını alabiliyor. Ancak arefe gününün 5 Haziran’a denk gelmesiyle birlikte özellikle Emekli Sandığı mensuplarına erken ödeme müjdesi geldi. SGK'nın ödeme takvimiyle ilgili detaylar haberimizde...
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş ödeme tarihlerine çevrildi. Bu yıl bayram 6 Haziran’da başlayacak ve 9 Haziran’da sona erecek. Özellikle ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlar, maaşların erkenden hesaplara yatırılmasını talep ediyor. Normal şartlarda memur maaşları 15’inde, emekli maaşları ise 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Emekli Sandığı’ndan maaş alanlar ise her ayın ilk 5 gününde ödeme alıyor. Arefe gününün 5 Haziran’a denk gelmesi nedeniyle bu gruba müjdeli haber SGK’dan geldi. Peki diğer gruplar için erken ödeme olur mu?
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Mayıs ayında memur maaşları 15’inden itibaren hesaplara yatırıldı. Emekli aylıkları ödemeleri ise tahsis numarasına göre devam ediyor.
Maaş ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplara aktarılıyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda ödeme takvimi değiştirilmeden maaşlar daha önceki tarihlerde olduğu gibi yatırılmıştı. Bu yıl da bayram sebebiyle maaşların öne çekilmesine ilişkin resmi açıklama SGK tarafından yapıldı.
SGK'DAN BAYRAM ÖNCESİ MAAŞ AÇIKLAMASI
SGK'dan yapılan açıklamada "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi.
Buna göre; Maaşlarını 5 Haziran'da alacak olan Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerinin hesaplarına 4 Haziran'da ödemeler yapılacak.
NORMAL TAKVİME GÖRE İLERLEYECEK
Takvimde bir değişiklik yapılmadığı takdirde memurlar Haziran ayı maaşlarını 15’inden itibaren alabilecek.
SSK emeklileri ise 17’si ile 26’sı arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerine ise aylıkları 25’i ile 28’inde yatırılacak.
EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi yatırılacak. 2025 yılında bayram ikramiyesi 4.000 lira olarak belirlendi.
Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alabilecek.
Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak. Hak sahipleri, ikramiye ödemelerini e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek. Emekli ikramiyesi ödemeleri bayramdan bir hafta önce tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.