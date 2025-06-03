Memur temmuz zammı tek tek hesaplandı! Memur ve memur emeklisi 5 aylık enflasyon farkı ne kadar? Hemşire, polis, öğretmen, imam...

TEMMUZ ZAMMI İÇİN TEK EKSİK: HAZİRAN VERİSİ

Şu ana kadar oluşan verilere göre memurlar ve memur emeklileri, ilk 5 ayda yüzde 8,58 oranında enflasyon farkı elde etti. Buna ek olarak, yılın ikinci yarısı için verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam artış oranı yüzde 14’e çıkmış durumda. Zam oranının kesinleşmesi için geriye sadece haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması kaldı. Bu veri, TÜİK tarafından 3 Temmuz 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.