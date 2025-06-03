Memur temmuz zammı tek tek hesaplandı! Memur ve memur emeklisi 5 aylık enflasyon farkı ne kadar? Hemşire, polis, öğretmen, imam...

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca memur ve memur emeklisi için zam hesapları netleşmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileri, 6.5 milyon kamu görevlisi ve emekli için uygulanacak maaş artışında belirleyici oldu. 5 aylık enflasyon oranı ile birlikte temmuz zammına dair ilk somut işaretler ortaya çıkarken, meslek gruplarına göre tahmini maaşlar da belli olmaya başladı.
Memur ve emeklileri ilgilendiren temmuz zammı için kritik eşik geçildi. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık artış oranı için önemli bir tablo şekillenmeye başladı. 6.5 milyon kamu çalışanı ve emekli, TÜFE farkıyla birlikte alacakları yeni maaşları hesaplamaya başladı. Polis, öğretmen, hemşire ve diğer meslek gruplarının alacağı tahmini maaşlar ortaya çıktı.
MEMUR VE EMEKLİYE ZAM TABLOSU ŞEKİLLENİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammının neredeyse netlik kazandığı bir sürece girildi. Açıklanan son veriler, beş aylık dönemde enflasyon farkının yüzde 8,58’e yükseldiğini gösterdi. Böylece yüzde 5’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte, toplam artış oranı şimdilik yüzde 14 seviyesine ulaştı.
5 AYLIK ENFLASYON: YÜZDE 15,09
Ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, martta yüzde 2,46 ve nisan ayında yüzde 3 olan enflasyon rakamlarının ardından, mayıs ayı verisi de yüzde 1,53 olarak açıklandı. Böylece yılın ilk beş ayında tüketici fiyatlarında toplam artış yüzde 15,09 oldu. Bu oran, maaş zammı hesaplamalarında referans alınan enflasyon farkını doğrudan etkiliyor.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN TEK EKSİK: HAZİRAN VERİSİ
Şu ana kadar oluşan verilere göre memurlar ve memur emeklileri, ilk 5 ayda yüzde 8,58 oranında enflasyon farkı elde etti. Buna ek olarak, yılın ikinci yarısı için verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam artış oranı yüzde 14’e çıkmış durumda. Zam oranının kesinleşmesi için geriye sadece haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması kaldı. Bu veri, TÜİK tarafından 3 Temmuz 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından, 6 aylık net enflasyon farkı ve toplam zam oranı kesinleşecek. Zamlı maaşların ise Temmuz ayı maaş ödemeleriyle birlikte hesaplara yatması bekleniyor. Öte yandan, kamu çalışanları ve memur emeklileri için bir sonraki kritik dönüm noktası Ağustos ayı olacak. Çünkü bu tarihte başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri, 2026 yılı maaş artışları için yol haritasını belirleyecek.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4
Mevcut maaş: 66.358
% 14 zamlı maaş: 75.648,12
Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 45.555
% 14 zamlı maaş: 51.932,70
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 58.663
% 14 zamlı maaş: 66.875,82
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.935
% 14 zamlı maaş: 60.345,90
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 64.481
% 14 zamlı maaş: 73.508,34
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 58.938
% 14 zamlı maaş: 67.189,32
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 109.154
% 14 zamlı maaş: 124.435,56
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1
Mevcut maaş: 53.465
% 14 zamlı maaş: 60.950,10
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 67.691
% 14 zamlı maaş: 77.167,74
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 47.224
% 14 zamlı maaş: 53.835,36
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 96.374
% 14 zamlı maaş: 109.866,36
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 63.877
% 14 zamlı maaş: 72.819,78
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 55.332
% 14 zamlı maaş: 63.078,48
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 63.637
% 14 zamlı maaş: 72.546,18
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 71.326,73
% 14 zamlı maaş: 81.312,47
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 63.128,72
% 14 zamlı maaş: 71.966,74
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 14 zamlı maaş: 33.533,73
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 23.958,47
% 14 zamlı maaş: 27.312,66
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 14 zamlı maaş: 33.533,73
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 41.454,37
% 14 zamlı maaş: 47.257,98
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 30.167,81
% 14 zamlı maaş: 34.391,30
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 29.663,82
% 14 zamlı maaş: 33.816,75
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 14 zamlı maaş: 33.533,73
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 14 zamlı maaş: 33.533,73
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 21.118,23
% 14 zamlı maaş: 24.074,78
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 51.454,86
% 14 zamlı maaş: 58.658,54
Profesör (1/4
Mevcut maaş: 56.308,63
% 14 zamlı maaş: 64.191,84
İmam-hatip
Mevcut maaş: 29.415,55
% 14 zamlı maaş: 33.533,73
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 14 zamlı maaş: 33.533,73