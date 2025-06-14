MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025: Temmuz en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte nihai zam oranı belli olacak. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 15.1 olarak kayıtlara geçerken, toplu sözleşme zammı da eklendiğinde kamu çalışanlarının maaşlarında önemli artışlar bekleniyor. Peki, öğretmen, doktor, hemşire ve polis maaşları Temmuz 2025’te ne kadar olacak?
Memur maaş zammı için kritik viraja girildi. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrası zam hesaplamaları şekillenmeye başladı. Şimdi gözler Haziran ayı verisine çevrildi. Açıklanacak son veriyle birlikte zam oranı ve yeni maaşlar kesinlik kazanacak. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte öğretmenden doktora, hemşireden polise Temmuz maaş zammı tahminleri…
5 AYLIK ENFLASYON FARKIYLA MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme süreci devreye giriyor. 7. dönem toplu sözleşmesinde, 2025'in ilk yarısı için %6, ikinci yarısı için ise %5 zam oranı üzerinde mutabakata varılmıştı. Mayıs ayı itibarıyla memur ve emeklilere kesinleşen zam farkı %14 seviyesine ulaştı. Haziran ayı için dörtlü tahmin formülünü kullanarak hesaplama yapabiliriz.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?
Memur maaşlarında ilk beş aylık enflasyon farkı ise yüzde 14.01 oldu. Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaşlarına yüzde 14.01 oranında artış yapılacak.
Buna göre aile yardımı ödeneği dahil 43 bin 726 TL olan en düşük memur maaşı ilk dört aylık veriler doğrultusunda 6 bin 126 TL zam uygulanarak 49 bin 852 TL'ye çıkacak.
Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
İşte 6 aylık enflasyon tahminlerine göre meslek meslek maaş tablosu...
TEMMUZ'DA NELER DEĞİŞECEK?
Nisan ayının enflasyon oranından sonra sırada bir veri kaldı. Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkacak. Buna göre de hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri, hem de memur emeklileri ile memurların yeni artış oranları ortaya çıkacak. Kesin rakamlar 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisi ile belli olacak. Temmuz ayında hem emekliler hem de memurlar artırılmış yeni maaşlarını alacak.