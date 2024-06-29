Memur maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak? Memur maaş farkı hesaplandı mı, yüzde kaç?

Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz 2024 maaş zammı, memurlar ve emekliler için farklı oranlarda gerçekleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10:00'da açıklayacak. Bu veriler, memur ve emekli maaş zammında kullanılacak 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasında belirleyici olacak. Peki Haziran enflasyon oranı ne kadar olur, Haziran enflasyon beklentileri ne? Emekli ve memurlar enflasyon farkı yüzde kaç? SSK ve Bağkur emeklisi ile memur maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak?

1 / 10 "Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? Maaş farkı hesaplandı mı, yüzde kaç?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından çarşamba günü, yılın altıncı enflasyon verilerini oluşturacak olan mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Peki Memur maaşı zammı Temmuz'da ne kadar olacak? Memur maaş farkı hesaplandı mı, yüzde kaç?

2 / 10 Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu.

3 / 10 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.

4 / 10 Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

5 / 10 Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? Memur ve emekli maaş zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı olmak üzere iki bileşenden oluşuyor. 6 aylık enflasyon farkı, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Maaşlara enflasyon farkının yanında toplu sözleşme zammı da eklenecek.

6 / 10 SSK ve Bağkur emeklisine enflasyon farkı yüzde kaç? Son 5 aylık enflasyona baktığımızda yüzde 22,72 oranında gerçekleşti. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı maaş artışına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “SSK ve Bağkur emeklileri önceki 6 ayda gerçekleşen yani temmuz ayı artışlarını ocak ve haziran artışlarına göre alıyorlar. Beş aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık artışları yüzde 22,72 buna haziran ayı da ilave edilecek. Tahminlerimiz yüzde 25 seviyelerinde olacağı.

7 / 10 Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ne kadar? Memur ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı dahil olmak üzere 5 aylık enflasyona göre alacakları artış yüzde 17,38. Memur ve memur emeklilerinin haziran enflasyonuyla birlikte artışlarını yüzde 20 civarı tahmin ediyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık artışları yüzde 22,72 memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 17,38 bu rakamlara haziran ayında gerçekleşen enflasyon da eklenecek.

8 / 10 Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı belli dönemlerde memur ve memur emeklileri lehine, belli dönemlerde SSK ve Bağkur emeklileri lehine oluyor.

9 / 10 Ocak 2024 artışını hatırlayalım. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı hesaplaması nedeniyle yüzde 49,25 olmuştu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olmuştu. Bu daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte emekliler yılı olması dolayısıyla da hepsi eşitlenmişti.