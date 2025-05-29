Temmuz ayı memur ve emekli maaş zamları belli oluyor. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emeklilerin temmuz ayında alacakları maaş zammı için ilk hesaplamalar yapıldı. Gözler şimdi mayıs ve haziran verilerine çevrildi. Peki, güncel olarak masada olan en güçlü senaryo ne? En düşük emekli aylığı ne kadar olur? İte en güçlü senaryo ve en düşük emekli aylığı...

1 /9 Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca memur ve emekli maaş zammı beklentisine odaklanmış durumda. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zam oranları ve farklar netlik kazanacak. Peki en güçlü zam senaryoları neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2 /9 Merkez Bankası Tahminleri ve Enflasyon Senaryoları

Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, mayıs ayında enflasyonun yüzde 2,36, haziran ayında ise yüzde 1,77 olması bekleniyor.

3 /9 Bu tahminlerle hesaplandığında, 2025 yılı ilk yarısı için toplam enflasyon oranının yaklaşık yüzde 18,09 olabileceği öngörülüyor.

4 /9 SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Olası Zam Oranları

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zammın yüzde 17,50 ile yüzde 18 arasında olabileceğini öngörüyor.

5 /9 Bu oranlar, kesinleşecek enflasyon verilerine göre belirlenecek.

6 /9 Memur ve Memur Emeklileri İçin Zam Senaryosu

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı da dikkate alındığında, tahmini zam oranı yüzde 16,98 olarak hesaplanıyor.

7 /9 Bu zam, sadece maaşlara değil, bedelli askerlik ücreti, kıdem tazminatı tavanı ve sosyal yardımlara da etki edecek.

8 /9 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Mevcut en düşük emekli maaşı 14.469 TL seviyesinde bulunuyor.