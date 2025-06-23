Temmuz ayı memur ve emekli maaş zamları belli oluyor. 2025 Temmuz'da yapılacak emekli maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Nihai oran için ise sadece bir veri kaldı. Peki, güncel olarak masada olan en güçlü senaryo ne? 5 aylık kesinleşen enflasyon oranına göre maaşlara uygulanacak zam oranına göre en düşük emekli aylığı ne kadar olur? İte en güçlü senaryo ve en düşük emekli aylığı...
Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca memur ve emekli maaş zammı beklentisine odaklanmış durumda. Mayıs ayı enflasyon verileri ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece Temmuz ayında yapılacak emekli maaş zammı için hesaplama tablosu güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Peki en güçlü zam senaryoları neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında yüzde 3,00, mayıs ayında yüzde 1,53 oldu.
Bu verilere göre, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,10 olarak hesaplandı.
EMEKLİ VE MEMURLARIN 5 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,10 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 8,58 olarak hesaplandı.
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Olası Zam Oranları
İşte 5 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;
5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,10
5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,10
Memur enflasyon farkı: Yüzde 8,58
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5
Memur zammı: Yüzde 14,01
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 2,36, haziran ayında yüzde 1,77 olarak tahmin edildi.
Anadolu Ajansı’nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,10 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mayıs ayı enflasyonu her iki anketteki tahminlerin altında kaldı.
Haziran ayında enflasyon Merkez Bankası anketindeki gibi yüzde 1,77 olarak gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 17,13 olacak.
Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 17,13 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuzda yüzde 16,03 artacak.
En düşük emekli aylığı 14.469 TL olarak uygulanıyor. Temmuz ayında en düşük emekli aylığında artış yapılmazsa kök aylığı 12.353 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 14.469 TL aylık almaya devam edecekler.
En düşük emekli aylığı geçen yıl ocak ayından beri enflasyona paralel artıyor. Geçen yıl ocakta 7.500 liradan 10.000 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığı, temmuzda 12.500 TL, bu yılın ocak ayında ise 14.469 TL oldu.
En düşük emekli aylığının artırılabilmesi için kanun değişikliği yapılması gerekiyor.
Memur ve Memur Emeklileri İçin Zam Senaryosu
Kesinleşen 5 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı, yüzde 15,10 zamla beraber 16 bin 653 liraya yükselecek.
6 aylık enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde ise en düşük emekli maaşına yüzde 17,13 zam yapılacak.
Böylece 14 bin 469 liralık en düşük emekli aylığı, Temmuz'da 16 bin 947'ye yükselecek.
Bu zam, sadece maaşlara değil, bedelli askerlik ücreti, kıdem tazminatı tavanı ve sosyal yardımlara da etki edecek.
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Mevcut en düşük emekli maaşı 14.469 TL seviyesinde bulunuyor.
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Nihai emekli zam oranı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.