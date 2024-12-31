MEMUR ZAMMI SON DAKİKA NETLEŞİYOR! Yüzde 10,40 zam oranı çıktı: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yeni yıla sayılı saatler kala memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacakları zam oranına dair beklentiler artıyor. 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon verisi, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarının netleşmesinde kritik bir rol oynayacak. Memur maaş zammı, toplu sözleşme zammına ek olarak 2024’ün son 6 ayındaki enflasyon farkına göre belirlenecek. İlk tahminlere göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12-15 arasında bir artış yapılması bekleniyor. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın refah payı düzenlemesi gündemde olduğu için bu oranların daha da yukarı çıkabileceği ifade ediliyor. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

1 /10 Memur ve memur emeklileri, 2025 yılının ilk 6 ayı için maaşlarına yansıyacak zam oranını merakla bekliyor. Temmuz-Kasım 2024 dönemine ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, memur ve memur emeklileri için kesinleşen 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı netleşti. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği, yılda iki kez zam alıyor: Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı.

2 /10 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK? Memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

3 /10 5 AYLIK VERİ KESİNLEŞTİ! Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı kesinleşti.

4 /10 5 aylık enflasyon verisi 14,57 olurken memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı % 4,15 oldu. % 6'lık toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin hak ettiği 5 aylık zam oranı 10,40 olarak hesaplandı.

5 /10 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK? Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anket sonuçlarına göre Aralık ayında beklenen enflasyon aylık 1,72 olarak duyuruldu.

6 /10 Bu oran doğrultusunda Aralık ayı enflasyonunun 1,72 olması halinde oluşacak enflasyon farkı 5,95 alınacak olan zam oranı ise toplu sözleşme zammı eklendiğinde 12,31 olacak.

7 /10 Aralık ayı enflasyonu % 2 olması halinde oluşacak enflasyon farkı 6,24 alınacak zam oranı ise 12,62 olacak.

8 /10 % 2,5 enflasyon olması durumunda oluşacak enflasyon farkı 6,76 alınacak olan zam oranı ise 13,17 olacak.

9 /10 EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI NE OLACAK? En düşük memur emeklisi 17.586 TL maaş alıyor. Burada %12,26 farkla birlikte yeni maaş 19.742 TL olarak güncellenecektir.