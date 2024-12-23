MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Yeni tablo geldi: 6 aylık memur maaş farkı ne kadar olacak?

Memur maaşlarına yapılacak zam için milyonlar, 2024 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, 2025 yılı memur maaşları için tahminleri etkileyerek tabloyu değiştirdi. Temmuz ayında memurlar ve memur emeklilerine yapılan yüzde 19,31'lik zam sonrası, Ocak 2025'te yapılacak artış oranı merak konusu oldu. Peki, Ocak 2025'te memur maaşlarına yapılacak zam oranları nasıl şekillenecek? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Asgari ücret maratonu, TÜRK-İŞ'in 29 bin 582 TL olarak belirlediği beklentinin ardından hızla devam ediyor. Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren görüşmelerin sonucu merakla beklenirken, memur ve memur emeklileri de Ocak 2025'teki zam oranlarını heyecanla takip ediyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini, memur maaşı artışıyla ilgili beklentileri değiştirirken, 2025 yılı için yapılan yeni hesaplamalarla birlikte en düşük memur maaşı da merak konusu oldu. İşte detaylar...
OCAK TEMMUZ DÖNEMİNDE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklileri, her yıl iki kez yapılan toplu sözleşme görüşmeleriyle maaşlarına zam alıyor. 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde belirlenen zammın ilk altı ayında memurlara yüzde 15, ikinci altı ayda ise yüzde 10 zam verilmesi kararlaştırıldı. 2025 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda ise yüzde 5 zam öngörüldü.
Ocak 2024’te memurlar, yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ve yüzde 29,78’lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 49,25’lik bir artış sağladı.
Temmuz ayında ise toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 19,30’luk bir artış daha yapıldı.
2025 MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi, 2025 yılı için memur maaşlarının hesaplanmasında etkili oldu. Merkez Bankası, 2024 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 44,81’den yüzde 45,28’e güncelledi. Aralık 2024 için TÜFE tahmini ise yüzde 1,72 olarak belirlendi.
2024 yılı için şu ana kadar oluşan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 14,57 olarak hesaplandı.
SSK ve Bağkur emeklilerine yansıyacak zam oranı ise aynı yüzdeyle, yani yüzde 14,57 olacak. Ayrıca, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi’ne göre yüzde 6'lık bir zam daha uygulanacak.
Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleştiğinde, memur ve memur emeklisi toplamda yüzde 12,31'lik bir artış alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yeni yıl zammı gerçekleşirse, en düşük memur maaşı 43 bin 999 TL olacak. Şu anki en düşük memur maaşı ise 39 bin 177 TL. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL'den 19 bin 753 TL'ye yükselecek. Ayrıca, üniversite mezunu bekar bir memurun maaşı da 40 bin 817 TL'den 45 bin 841 TL'ye çıkacak.
Tüm bu maaş artışları tahminlere dayanıyor. Gerçek zam oranları, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri ve yetkili isimlerin açıklamalarıyla netleşecek.