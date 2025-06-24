Memura emekliye %16.28 enflasyon farkı hesaplandı! Temmuz zammında 4 formül: Meslek meslek yeni maaş listesi

ZAM HESAPLAMASI: 4 FARKLI FORMÜL

Formül 1 – Haziran Enflasyonu %1 Olursa

Haziran ayı enflasyonunun %1 olarak gerçekleşmesi durumunda, Ocak-Haziran dönemi enflasyonu %16,24’e yükselecek. Bu senaryoda memur ve memur emeklileri için %9,66 enflasyon farkı ve %5 toplu sözleşme zammı ile toplam zam oranı %15,14 olacak.

Formül 2 – Enflasyon %1,5 Gelirse

Mayıs ayındaki gibi %1,5’lik bir enflasyon açıklanırsa, 6 aylık enflasyon oranı %16,82’ye ulaşacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerine %10,21 enflasyon farkı ile toplamda %15,72 oranında artış uygulanacak.