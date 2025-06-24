Memura emekliye %16.28 enflasyon farkı hesaplandı! Temmuz zammında 4 formül: Meslek meslek yeni maaş listesi

Temmuz 2025 memur maaş zammı için geri sayım başladı. Gözler 3 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı yeni maaşlar netlik kazanacak. Enflasyon tahminlerine göre 4 ayrı zam oranı üzerinde durulurken, mesleklere göre yeni maaş hesaplamaları da gündeme geldi. Peki, kim ne kadar zam alacak?
Memur zammında son düzlüğe girildi! 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu sonrası memur ve memur emeklileri zamlı maaşlarını öğrenmiş olacak. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre 4 farklı zam senaryosu masada. Yeni maaş tabloları, öğretmenden hemşireye, polisten mühendise kadar birçok meslek grubunda merakla takip ediliyor. Peki, 2025 Temmuz zammı kime ne kadar yansıyacak?
TEMMUZ 2025 MEMUR ZAMMI 4 FARKLI SENARYOYA GÖRE HESAPLANDI
2025 yılı Temmuz ayında memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş artışları için kritik geri sayım sürüyor. TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve yeni maaş oranları netlik kazanacak. Şu an için 4 farklı enflasyon tahminine göre zam oranları şekillenmiş durumda.
ZAM HESAPLAMASI: 4 FARKLI FORMÜL
Formül 1 – Haziran Enflasyonu %1 Olursa
Haziran ayı enflasyonunun %1 olarak gerçekleşmesi durumunda, Ocak-Haziran dönemi enflasyonu %16,24’e yükselecek. Bu senaryoda memur ve memur emeklileri için %9,66 enflasyon farkı ve %5 toplu sözleşme zammı ile toplam zam oranı %15,14 olacak.
Formül 2 – Enflasyon %1,5 Gelirse
Mayıs ayındaki gibi %1,5’lik bir enflasyon açıklanırsa, 6 aylık enflasyon oranı %16,82’ye ulaşacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerine %10,21 enflasyon farkı ile toplamda %15,72 oranında artış uygulanacak.
Formül 3 – Piyasa Beklentisi: %1,61
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Haziran enflasyonu %1,61 olacak. Bu gerçekleşirse 6 aylık enflasyon %16,94’e çıkacak. Bu oranla birlikte Temmuz zammı %15,84 olacak.
Formül 4 – Enflasyon %2'ye Ulaşırsa
Yılın ilk yarısında TÜFE %17,39 olarak gerçekleşirse, bu durumda enflasyon farkı %10,75’e ulaşacak ve toplam zam oranı %16,28 olacak.
GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI: TEMMUZ 2025 ZAM SENARYOLARINA GÖRE HESAPLAMA
Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte kamu çalışanlarının maaşlarında ciddi artışlar bekleniyor. Şu an için enflasyon verilerine göre belirlenen dört farklı zam senaryosuna göre memur maaşlarının yeni hali şöyle şekilleniyor:
Şube müdürü (1/4) maaşı 66.358 TL iken, zam oranına göre 76.404 TL ile 77.161 TL arasında olacak.
9/1 derecesindeki bir memur, mevcut 45.555 TL maaşıyla, 52.452 TL ila 52.971 TL arasında maaş alacak.
1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 52.935 TL’den, zamlı haliyle 60.949 TL ile 61.552 TL arasında değişecek.
3/1 başkomiserin maaşı 64.481 TL’den, Temmuz'da 74.243 TL ile 74.978 TL aralığında olacak.
8/1 polis memuru maaşı da 58.938 TL’den 67.861 TL ile 68.533 TL arasında değişiklik gösterecek.
Uzman doktorlar (1/4) için mevcut 109.154 TL olan maaş, Temmuz itibarıyla 125.679 TL ile 126.924 TL arasında olabilir.
5/1 derecesindeki hemşirelerin maaşı 53.465 TL iken, Temmuz'da bu tutar 61.559 TL ile 62.169 TL arasında hesaplanıyor.
1/4 mühendis maaşı 67.691 TL’den 77.939 TL ile 78.711 TL arasında değişecek.
11/1 teknisyenler için 47.224 TL olan mevcut maaş, Temmuz zammı sonrası 54.373 TL ile 54.912 TL arasında olabilir.
Profesörler (1/4) şu anda 96.374 TL maaş alırken, zamlı maaşları 110.965 TL ile 112.063 TL arasında hesaplanıyor.
7/1 araştırma görevlisi maaşı 63.877 TL iken, Temmuz zammı ile 73.547 TL - 74.276 TL aralığına çıkacak.
1/4 vaizlerin maaşı ise 55.332 TL’den 63.709 TL ile 64.340 TL arasında olacak.
1/4 avukatlar içinse 63.637 TL olan maaş, zamlı tabloda 73.271 TL ile 73.997 TL arasında yer alıyor.
Not: Belirtilen maaşlara çalışmayan eş ve 0–6 yaş aralığında iki çocuk için verilen aile yardımı dahildir.
TEMMUZ 2025 ZAMMIYLA MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK?
Memur emeklileri için de 2025 yılının ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre zam oranları belirlendi. Dört farklı senaryo ışığında hesaplanan zamlarla birlikte emekli maaşlarında aşağıdaki değişimler bekleniyor:
Müsteşar (1/1) emekli maaşı 71.326 TL’den 82.125 TL ile 82.938 TL aralığına çıkacak.
Genel müdür (1/1) için 63.128 TL olan maaş, Temmuz'da 72.686 TL ile 73.406 TL arasında olacak.
Şube müdürü (1/4) emeklileri 29.415 TL maaş alırken, zamlı maaşları 33.869 TL - 34.204 TL aralığında hesaplanıyor.
Memur (1/4) maaşı 23.958 TL iken, zam sonrası 27.585 TL ile 27.858 TL arasında değişecek.
Öğretmen (1/4) emekli maaşı da 29.415 TL’den 33.869 TL ile 34.204 TL’ye yükselecek.
1. sınıf kaymakam (1/4) maaşı 41.454 TL’den 47.730 TL - 48.203 TL arasında olacak.
Başkomiser (1/4) emekli maaşı 30.167 TL’den 34.735 TL ile 35.079 TL aralığında değişecek.
Polis memuru (1/4) 29.663 TL maaş alırken, zamla birlikte bu tutar 34.154 TL ile 34.493 TL’ye çıkacak.
Hemşire (1/4), mühendis, imam-hatip ve avukatlar için 29.415 TL olan maaş, dört senaryoya göre 33.869 TL ile 34.204 TL aralığında olacak.
Teknisyen (1/4) maaşı 21.118 TL’den 24.315 TL ile 24.556 TL arasında olacak.
Pratisyen hekim (1/4) emekli maaşı 51.454 TL iken, Temmuz'da 59.245 TL - 59.831 TL arasında hesaplanıyor.
Profesör (1/4) için de 56.308 TL olan maaşın 64.833 TL ile 65.475 TL aralığına yükselmesi öngörülüyor.