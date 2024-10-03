Orta Vadeli Program (OVP)'de, yıl sonu enflasyon tahmininin %41,5 olarak öngörülmesi, ikinci yarı enflasyonunun %13,44 olabileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse memurlar %3,13 enflasyon farkı ile toplamda %9,31 zam alacaklar. Ancak, yapılan anketler, yıl sonu enflasyonunun %42,95 ile %45,24 arasında olabileceğini işaret ediyor. Bu durumda, enflasyon farkı sırasıyla %4,18 ve %5,85 olacak ve toplam zam oranları %10,43 ile %12,20 arasında değişecek.