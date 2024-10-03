2025 yılına yaklaşırken memurlar ve memur emeklileri, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Bu yıl maaşları %78 oranında artırılan memur ve memur emeklilerine yapılacak Ocak zammı, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. TÜİK tarafından açıklanan Eylül enflasyonunun %2,97 olmasıyla birlikte, 6 aylık farkın 3 aylık bölümü %8,92 olarak gerçekleşti. Peki memur Eylül enflasyon farkı kaç çıktı?
2025 yılının ilk ayında memurlar ve memur emeklileri için yapılacak zam heyecanla bekleniyor. Ocak ayında yapılacak zam, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı doğrultusunda %6 oranında olacak. Buna ek olarak, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Bu fark, Temmuz-Aralık 2024 dönemindeki enflasyon oranının %6'yı aşan kısmı olacak.
Şu ana kadar açıklanan enflasyon verileri, zam oranına dair ipuçları veriyor. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki enflasyon oranları toplamda %8,92’ye ulaştı. Dolayısıyla, memurlar ve memur emeklileri, Ocak ayında %6 toplu sözleşme zammının yanı sıra %8,92'den fazla bir enflasyon farkı da almayı bekliyor. Kesin zam oranı, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.
2025 yılının Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak zamlar, hem toplu sözleşme ile belirlenen %6'lık zammı hem de enflasyon farkını içerecek. Şu ana kadar Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında açıklanan enflasyon verileri toplamda %8,92'yi buldu. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun %10'u aşması gerekiyor.
Orta Vadeli Program (OVP)'de, yıl sonu enflasyon tahmininin %41,5 olarak öngörülmesi, ikinci yarı enflasyonunun %13,44 olabileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse memurlar %3,13 enflasyon farkı ile toplamda %9,31 zam alacaklar. Ancak, yapılan anketler, yıl sonu enflasyonunun %42,95 ile %45,24 arasında olabileceğini işaret ediyor. Bu durumda, enflasyon farkı sırasıyla %4,18 ve %5,85 olacak ve toplam zam oranları %10,43 ile %12,20 arasında değişecek.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22 TL
Yüzde 9.31 zamlı: 69.900,71 TL
Yüzde 10.43 zamlı: 70.616,92 TL
Yüzde 12.20 zamlı: 71.748,78 TL
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38 TL
Yüzde 9.31 zamlı: 61.866,60 TL
Yüzde 10.43 zamlı: 62.500,49 TL
Yüzde 12.20 zamlı: 63.502,26 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45 TL
Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82 TL
Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71 TL
Yüzde 9.31 zamlı: 23.479,47 TL
Yüzde 10.43 zamlı: 23.720,04 TL
Yüzde 12.20 zamlı: 24.100,23 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45 TL
Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82 TL
Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47 TL
Yüzde 9.31 zamlı: 40.625,58 TL
Yüzde 10.43 zamlı: 41.041,83 TL
Yüzde 12.20 zamlı: 41.699,66 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63 TL
Yüzde 9.31 zamlı: 29.564,67 TL
Yüzde 10.43 zamlı: 29.867,59 TL
Yüzde 12.20 zamlı: 30.346,32 TL
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78 TL
Yüzde 9.31 zamlı: 29.070,75 TL
Yüzde 10.43 zamlı: 29.368,62 TL
Yüzde 12.20 zamlı: 29.839,34 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45 TL
Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82 TL
Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45 TL
Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82 TL
Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45 TL
Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82 TL
Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61 TL
Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
Sonuç olarak, memurlar ve emeklileri için kesin maaş artış oranları, Aralık 2024 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecektir.