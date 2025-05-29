Gıda fiyatlarındaki gelişmelere değinen Karahan, yıllık bazda düşüş eğiliminde olan gıda enflasyonunun, mart ayında Ramazan ayının etkisiyle geçici bir artış gösterdiğini, nisan ayında ise daha ılımlı bir yükseliş yaşandığını belirtti. Ancak mayıs ayında yaşanan zirai don olayının özellikle meyve fiyatları başta olmak üzere işlenmemiş gıda ürünlerinde yukarı yönlü riskler oluşturduğunu ifade etti.

Hizmet enflasyonuna dair değerlendirmelerde de bulunan Karahan, temel mal gruplarında nisan ayında aylık bazda artış gözlenirken, hizmet kalemlerindeki yükselişin daha sınırlı kaldığını söyledi.

Tüketici fiyatları üzerindeki maliyet baskılarının azalmaya devam ettiğini belirten Karahan, bu iyileşmenin sadece belirli sektörlerle sınırlı kalmayıp, ekonomi geneline yayıldığını vurguladı.