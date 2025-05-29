Gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 19 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek. Peki TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu haziran ayı toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Peki, TCMB faiz beklentisi ne yönde?
TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB Para Politikası Kurulu bir sonraki toplantısını 19 Haziran 2025 tarihinde yaparak, faiz kararını açıklayacak. Mayıs ayında toplantı yapılmayacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Enflasyon göstergelerinde yaşanan gerilemeye dikkat çeken Karahan, "Kullandığımız altı temel göstergenin ortalaması ve tahmin doğruluğu yüksek olan medyan enflasyon verileri, yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 30'un biraz üzerinde seyrettiğine işaret ediyor. Bu tablo, dezenflasyon sürecinin sürdüğüne dair önemli bir sinyal" dedi.
Gıda fiyatlarındaki gelişmelere değinen Karahan, yıllık bazda düşüş eğiliminde olan gıda enflasyonunun, mart ayında Ramazan ayının etkisiyle geçici bir artış gösterdiğini, nisan ayında ise daha ılımlı bir yükseliş yaşandığını belirtti. Ancak mayıs ayında yaşanan zirai don olayının özellikle meyve fiyatları başta olmak üzere işlenmemiş gıda ürünlerinde yukarı yönlü riskler oluşturduğunu ifade etti.
Hizmet enflasyonuna dair değerlendirmelerde de bulunan Karahan, temel mal gruplarında nisan ayında aylık bazda artış gözlenirken, hizmet kalemlerindeki yükselişin daha sınırlı kaldığını söyledi.
Tüketici fiyatları üzerindeki maliyet baskılarının azalmaya devam ettiğini belirten Karahan, bu iyileşmenin sadece belirli sektörlerle sınırlı kalmayıp, ekonomi geneline yayıldığını vurguladı.
TCMB NİSAN FAİZ KARARI NE OLDU?
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmiştir.