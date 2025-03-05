Enflasyondan gelen pozitif sinyallerin ardından gözler faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını 6 Mart Perşembe günü duyuracak. Piyasalar ve yatırımcılar, saat 14.00’te açıklanacak faiz kararını büyük bir merakla bekliyor. Peki TCMB’nin Faiz indirimi beklentisi ne yönde?
Merkez Bankası faiz kararı 2025 Mart ayı için gözler PPK Toplantısı'na çevrildi. TCMB, Ocak ayında faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti. Merkez Bankası, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında Mart ayı faiz kararını belirlemek için PPK Toplantısı'nı gerçekleştirecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası yılın ikinci PPK toplantısı 6 Mart’ta yapacak. Faiz kararı saat 14.00'da belli olacak. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti.
Merkez Bankası faiz indirimi devam edecek mi?
TCMB faiz indirimine devam edecek mi sorusunun detaylarını öğrenmek isteyenlere özel, Merkez Bankası’nın 6 Mart 2025 tarihli faiz kararı, ekonomik dengeler açısından büyük önem taşıyor. Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor.
Ekonomistler Faiz Kararı İçin Ne Bekliyor?
Ekonomistler, TCMB’nin politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim yapmasını ve faiz oranının %42,5 seviyesine çekilmesini bekliyor. Ayrıca yıl sonu için politika faizinin %30 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor. TCMB, geçtiğimiz Aralık ayında başladığı faiz indirim döngüsüne Ocak ayında devam ederek faizi %50’den %45’e düşürmüştü.
Faiz inerse dolar, euro, altın ve borsa ne olur? Piyasaları nasıl etkiler?
Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler sorusunun ayrıntılarını bilmek isteyenler için beklenen faiz indiriminin gerçekleşmesi durumunda, piyasalarda şu olası etkiler bekleniyor:
Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler yaşanabilir.
Altın fiyatlarında artış görülebilir.
Borsa İstanbul’da pozitif bir seyir izlenebilir.
Mevduat faizlerinde düşüş yaşanabilir.
Merkez Bankası faiz toplantı tarihleri 2025
TCMB, bu yıl toplamda 8 faiz kararı açıklayacak.
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