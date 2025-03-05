Ekonomistler Faiz Kararı İçin Ne Bekliyor?

Ekonomistler, TCMB’nin politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim yapmasını ve faiz oranının %42,5 seviyesine çekilmesini bekliyor. Ayrıca yıl sonu için politika faizinin %30 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor. TCMB, geçtiğimiz Aralık ayında başladığı faiz indirim döngüsüne Ocak ayında devam ederek faizi %50’den %45’e düşürmüştü.