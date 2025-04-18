Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. TCMB, nisan ayında politika faizini yüzde 46,6 seviyesine yükseltti. Merkez’in kararı sonrası yatırımcılar ‘Merkez Bankası faizi ne zaman indirir?’ sorusunu sarmaya başladı. Yabancı kuruluşlar ise faiz tahminlerinde güncellemeye gitti. Peki Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? Bir sonraki TCMB toplantısı ne zaman? İşte detaylar.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Nisan 2025'te yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre, TCMB, nisan ayında politika faizini yüzde 46,0 seviyesine yükseltti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti. Bu karar sonrası vatandaşlar ‘Merkez Bankası faizi ne zaman indirir?’ sorusunu sarmaya başladı.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNDE GÜNCELLEME YAPILDI
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından beklentilerde de güncellemeye gidildi. Faiz kararının piyasalar için sembolik önem taşıdığını belirten uzmanlar, bundan sonra normalleşme ve gevşeme olması durumunda politika faizinin düşürülmesi yerine ilk olarak koridorun normal aralığına döndürüleceği öngörüsünde bulundu.
Bu kararın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası yönetiminin gelecek haftaki IMF bahar toplantılarında güçlü mesajlar vermesini sağlayacağına dikkat çekildi. Gelecek dönem faiz kararında enflasyon, döviz talebi ve küresel gelişmelerin belirleyici olacağına vurgu yapıldı.
Goldman Sach, piyasalarda yeni bir şok yaşanmaması halinde temmuzda faiz indirimlerinin tekrar başlamasının beklendiği ifade edildi. Yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 28,5'ten yüzde 33'e yükseltildi. Morgan Stanley, temmuz ayında yeniden faiz indirimlerine başlamasını beklediğini duyurdu. Analistler bankanın bir sonraki toplantıya kadar önemli bir manevra alanının oluşturulduğunu dile getirdi.
MERKEZ BANKASI BİR SONRAKİ FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası'nın takvimine göre bir sonraki toplantı 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.