FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNDE GÜNCELLEME YAPILDI

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından beklentilerde de güncellemeye gidildi. Faiz kararının piyasalar için sembolik önem taşıdığını belirten uzmanlar, bundan sonra normalleşme ve gevşeme olması durumunda politika faizinin düşürülmesi yerine ilk olarak koridorun normal aralığına döndürüleceği öngörüsünde bulundu.