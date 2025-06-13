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Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı: TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman? Beklenti ne yönde?

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı: TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman? Beklenti ne yönde?

09:3913/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için gözler Haziran ayına çevrildi. Mayıs ayında faiz kararı açıklanmamış, son toplantıda politika faizi yüzde 42,50’den yüzde 46’ya yükseltilmişti. Enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip yeni kararın, 2025 yılı Haziran toplantısında duyurulması bekleniyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) haziran toplantısı piyasaların odak noktası oldu. Nisan ayında faiz oranı yüzde 46’ya çıkarılmış, Mayıs ayında ise PPK toplantısı yapılmamıştı. Ekonomistler ve yatırımcılar, enflasyonla mücadelede izlenecek yeni adımların ne olacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TCMB Haziran ayı toplantısı 19 Haziran günü düzenlenecek. Mayıs ayına ilişkin faiz kararı ise aynı gün saat 10:00'da duyurulacak.

NİSAN FAİZ KARARI

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti. Haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.

Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

Toplantı Takvimi:

23 Ocak 2025

6 Mart 2025

17 Nisan 2025

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

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