Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı: TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman? Beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için gözler Haziran ayına çevrildi. Mayıs ayında faiz kararı açıklanmamış, son toplantıda politika faizi yüzde 42,50’den yüzde 46’ya yükseltilmişti. Enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip yeni kararın, 2025 yılı Haziran toplantısında duyurulması bekleniyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) haziran toplantısı piyasaların odak noktası oldu. Nisan ayında faiz oranı yüzde 46’ya çıkarılmış, Mayıs ayında ise PPK toplantısı yapılmamıştı. Ekonomistler ve yatırımcılar, enflasyonla mücadelede izlenecek yeni adımların ne olacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
TCMB Haziran ayı toplantısı 19 Haziran günü düzenlenecek. Mayıs ayına ilişkin faiz kararı ise aynı gün saat 10:00'da duyurulacak.
NİSAN FAİZ KARARI
Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti. Haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.
Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.
Toplantı Takvimi:
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