Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı: TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman? Beklenti ne yönde?

Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) haziran toplantısı piyasaların odak noktası oldu. Nisan ayında faiz oranı yüzde 46’ya çıkarılmış, Mayıs ayında ise PPK toplantısı yapılmamıştı. Ekonomistler ve yatırımcılar, enflasyonla mücadelede izlenecek yeni adımların ne olacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak?