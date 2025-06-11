TCMB’nin 2025 yılına ilişkin yayımladığı toplantı takvimine göre, haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 19 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bu toplantının ardından politika faizi oranı kamuoyuyla paylaşılacak. Son dönemde Merkez Bankası'nın faiz indireceğine yönelik beklentiler oluşurken, faiz indirimine gidilirse kur yükselir mi, düşer mi? sorusunun yanıtı da merak ediliyor.