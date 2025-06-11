Enflasyonun düşüş trendine girmesiyle birlikte, 19 Haziran Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kritik önem taşıyor. Ekonomist İris Cibre, TCMB faizi düşüşürse dolar/TL yükselir mi? sorusuna cevap verdi. Peki TCMB faizi indirirse kur yükselir mi, dolar ve euro ne olur?
TCMB’nin 2025 yılına ilişkin yayımladığı toplantı takvimine göre, haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 19 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bu toplantının ardından politika faizi oranı kamuoyuyla paylaşılacak. Son dönemde Merkez Bankası'nın faiz indireceğine yönelik beklentiler oluşurken, faiz indirimine gidilirse kur yükselir mi, düşer mi? sorusunun yanıtı da merak ediliyor.
TCMB faizi indirirse kur yükselir mi, dolar ve euro ne olur?
Ekonomist İris Cibre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Piyasada sıkça dile getirilen "faiz indirilirse kur patlar" görüşüne karşı çıkan Cibre, bu algının gerçekçi olmadığını savundu. Cibre paylaşımında, faiz indiriminin doğrudan kur krizine yol açmayacağını vurgularken, beş temel gerekçeye dikkat çekti.
İlk olarak kur seviyesine dikkat çeken Cibre, "Aslolan kurun seviyesini korumak. USD tutup zarar edeceğini anlayan almaz. Merkez bunun sinyalini güçlü vermeli ki son günlerde piyasada veriyor" dedi.
Politik risklerin artırılmaması gerektiğini de kaydeden Cibre, Merkez’in hala müdahale gücü olduğunu söyledi. Cibre paylaşımında, "Merkezin müdahale gücü hala var. Yeter ki yeni riskler yaratılıp 'dövize koşu' yaratılmasın" sözlerine yer verdi.