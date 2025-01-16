Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 Ocak 2025 hava durumu tahminlerini yayınladı. 20 kentte kar ve karla karışık yağmur uyarısı yapılırken, Karadeniz’in yüksek bölgeleri ve Doğu Anadolu’da yoğun kar etkili olacak. Trabzon, Rize ve Artvin’de şiddetli yağmur beklenirken, 700 metre üzerindeki alanlarda kar yağışı öngörülüyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken, 3 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar ve sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan haritalı hava durumu raporunda ise 21 ilde kar ve karla sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 16 Ocak Perşembe günü için pek çok kente dondurucu soğuk uyarısı
Karadeniz ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda heyelan, su baskını, buzlanma ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
İstanbul ve Marmara Bölgesi için uyarı AKOM tarafından yapıldı. AKOM İzlanda kökenli soğukların geldiğini belirtti.
İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olacak. Sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek.
AKOM’dan yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:
“İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8 dereceler aralığında kış değerlerinde seyredeceği görülüyor.”
İSTANBUL HAVA DURUMU
Perşembe Çok Bulutlu 5°C 8°C
Cuma Az Bulutlu 4°C 10°C
Cumartesi Az Bulutlu 3°C 10°C
Pazar Puslu 6°C 11°C
ANKARA HAVA DURUMU
Perşembe Puslu 4°C 5°C
Cuma Sisli -1°C 6°C
Cumartesi Sisli -1°C 5°C
Pazar Sisli -2°C 7°C
İZMİR HAVA DURUMU
Perşembe Parçalı Bulutlu 7°C 14°C
Cuma Az Bulutlu 6°C 14°C
Cumartesi Az Bulutlu 8°C 14°C
Pazar Az Bulutlu 7°C 15°C