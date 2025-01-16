Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken, 3 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar ve sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan haritalı hava durumu raporunda ise 21 ilde kar ve karla sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.