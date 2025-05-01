Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MEVDUAT STOPAJ ORANLARI SON DAKİKA 2025: Stopaj vergisi değişecek mi, artacak mı?

MEVDUAT STOPAJ ORANLARI SON DAKİKA 2025: Stopaj vergisi değişecek mi, artacak mı?

10:361/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, mevduat ve kur korumalı hesaplara uygulanan stopaj oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Mevcut oranların geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevduat ve yatırım fonlarındaki stopaj oranlarına ilişkin düzenlemeye yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, mevcut oranlarda herhangi bir değişikliğe gidilmezken, uygulamanın süresi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

1 Şubat 2025’te yayımlanan karar doğrultusunda;

– 6 aya kadar vadeli mevduatlarda stopaj oranı %15,

– 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %12,

– 1 yıldan uzun vadelerde ise %10 olarak uygulanmaya devam edecek.

#Stopaj Oranı
#mevduat stopaj
#stopaj vergisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi kurumlar kapalı? 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla kapalı olan yerler