MEVDUAT STOPAJ ORANLARI SON DAKİKA 2025: Stopaj vergisi değişecek mi, artacak mı?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, mevduat ve kur korumalı hesaplara uygulanan stopaj oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Mevcut oranların geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 /3 Mevduat ve yatırım fonlarındaki stopaj oranlarına ilişkin düzenlemeye yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

2 /3 Karara göre, mevcut oranlarda herhangi bir değişikliğe gidilmezken, uygulamanın süresi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.