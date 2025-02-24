Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından işçi alımı yapacağını duyurdu. Peki Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nedir? MSB işçi alımı kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar.
Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı yapacak. 2025 Yılı Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan (TMSY) sürekli işçi temini yapılacaktır.
Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı ne zaman?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular 23-27 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilecek. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak, sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman?
Kura çekimi, 21 Ocak 2025 Salı günü saat 10.00'da, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda yapılacak. İşçi alımına dair detaylara, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7. Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri
gerekmektedir).
10. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
Engelli statüsünde başvuru yapacaklar için; Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olmaları gerekmektedir.
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