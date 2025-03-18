Milli Savunma Üniversitesi kaç puanla alır, kaç puan almak gerekir? MSÜ kadın ve erkek puanları 2025

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor. Hava, Kara ve Harp Okulu taban puanları yerleştirme işlemleri sürecinde belirleyici olacak. MSÜ kaç puanla alır, kazanmak için kaç puan gerekir? İşte MSÜ kadın ve erkek puanları 2025
Milli Savınma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber MSÜ kaç puanla alır sorusu merak ediliyor. MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından 18 Mart Salı günü yani bugün erişime açıldı. 2025 MSÜ puan türleri ve bölümleri bu sebeple araştırılmaya başlandı.
MİLLİ SAVUNMA ÜNVİVERSİTESİ KAÇ PUANLA ALIR?
Milli Savunma Üniversitesi, 2024 yılı taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
2024 MSÜ HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
Son 4 yılın taban puanları;
Erkek:
2024 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 360, 51074
2023 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 349,02781
2022 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 350,92813
2021 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 320,96558
2024 MSÜ HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
2024 Hava Harp Okulu Kadın Sayısal: 389,34501
2023 Hava Harp Okulu Kadın Sayısal: 374,18652
2022 Hava Harp Okulu Kadın Sayısal: 396,92667
2021 Hava Harp Okulu Kadın Sayısal: 356,31319
2024 MSÜ ASTSUBAY MYO ADAYLARI
KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 264,49782
TERCİHLERDE KULLANILACAK PUAN TÜRLERİ
KHO 2024-MSÜ Sayısal Puanı
2024-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2024- MSÜ Sözel Puanı
DHO 2024-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2024-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2024-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2024-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2024-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2024-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan