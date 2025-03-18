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Milli Savunma Üniversitesi kaç puanla alır, kaç puan almak gerekir? MSÜ kadın ve erkek puanları 2025

Milli Savunma Üniversitesi kaç puanla alır, kaç puan almak gerekir? MSÜ kadın ve erkek puanları 2025

Tuğba Güner
13:2818/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor. Hava, Kara ve Harp Okulu taban puanları yerleştirme işlemleri sürecinde belirleyici olacak. MSÜ kaç puanla alır, kazanmak için kaç puan gerekir? İşte MSÜ kadın ve erkek puanları 2025

Milli Savınma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber MSÜ kaç puanla alır sorusu merak ediliyor. MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından 18 Mart Salı günü yani bugün erişime açıldı. 2025 MSÜ puan türleri ve bölümleri bu sebeple araştırılmaya başlandı.

MİLLİ SAVUNMA ÜNVİVERSİTESİ KAÇ PUANLA ALIR?

Milli Savunma Üniversitesi, 2024 yılı taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2024 MSÜ HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR


Son 4 yılın taban puanları;


Erkek:

2024 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 360, 51074

2023 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 349,02781

2022 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 350,92813

2021 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 320,96558





2024 MSÜ HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR


2024 Hava Harp Okulu Kadın Sayısal: 389,34501

2023 Hava Harp Okulu Kadın Sayısal: 374,18652

2022 Hava Harp Okulu Kadın Sayısal: 396,92667

2021 Hava Harp Okulu Kadın Sayısal: 356,31319





2024 MSÜ ASTSUBAY MYO ADAYLARI

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 264,49782

TERCİHLERDE KULLANILACAK PUAN TÜRLERİ

KHO 2024-MSÜ Sayısal Puanı

 2024-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

 2024- MSÜ Sözel Puanı

DHO 2024-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2024-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2024-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2024-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2024-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2024-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

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