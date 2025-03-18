Milli Savunma Üniversitesi kaç puanla alır, kaç puan almak gerekir? MSÜ kadın ve erkek puanları 2025

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor. Hava, Kara ve Harp Okulu taban puanları yerleştirme işlemleri sürecinde belirleyici olacak. MSÜ kaç puanla alır, kazanmak için kaç puan gerekir? İşte MSÜ kadın ve erkek puanları 2025

1 /6 Milli Savınma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber MSÜ kaç puanla alır sorusu merak ediliyor. MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından 18 Mart Salı günü yani bugün erişime açıldı. 2025 MSÜ puan türleri ve bölümleri bu sebeple araştırılmaya başlandı.

2 /6 MİLLİ SAVUNMA ÜNVİVERSİTESİ KAÇ PUANLA ALIR? Milli Savunma Üniversitesi, 2024 yılı taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

3 /6 2024 MSÜ HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

Son 4 yılın taban puanları;

Erkek: 2024 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 360, 51074 2023 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 349,02781 2022 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 350,92813 2021 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 320,96558









4 /6 2024 MSÜ HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

2024 Hava Harp Okulu Kadın Sayısal: 389,34501 2023 Hava Harp Okulu Kadın Sayısal: 374,18652 2022 Hava Harp Okulu Kadın Sayısal: 396,92667 2021 Hava Harp Okulu Kadın Sayısal: 356,31319









5 /6 2024 MSÜ ASTSUBAY MYO ADAYLARI KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 264,49782