Milli Savunma Üniversitesi sınavı MSÜ soruları ve cevapları bugün sınava katılam sağlayan adayların gündeminde. Toplamda 165 dakika süren Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için adaylara, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulandı. Adaylar sorular ve cevaplar erişime açıldı mı? MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF tamamı ne zaman yayınlanır, sorular nasıldı, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı sorusunun yanıtını arıyor. İşte MSÜ soruları, cevapları ve sonuç bilgisi…

1 /5 2022 MSÜ sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen öğrenciler, ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde gerçekleştirilen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılmakta. MSÜ sınavı saat 10.15'te başladı. Peki, MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte merak edilen MSÜ 2025 soruları ve cevap kitapçığı ilan sayfası.

2 /5 2025-MSÜ sınavında adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltilmekte. Sınavda 165 dakika cevaplama süresi verilmekte. Peki MSÜ sınav soruları ne zaman açıklanacak?



3 /5

2025 MSÜ Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), bugün uygulanıyor. 10.15'te başlayan sınav saat 13:00’da tamamlanacak. Sınavı bitimi sonrası MSÜ 2025 sınav kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM AİS üzerinden açıklanacak.



4 /5

2025 MSÜ sorul ve cevapları nereden açıklanacak? Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı erişim sayfası için TIKLAYIN