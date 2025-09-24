Mustafa Gültepe, 1968 tarihinde Trabzon Tonya’da doğdu.1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Mustafa Gültepe, 1992 yılında Taha Tekstil ile tekstil sektöründe çalışmaya başladı. 1994 yılında Taha Grup'a bağlı olarak kurulan Talu Tekstil AŞ'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı oldu. 2022’de Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanlığına seçildi. İşte Mustafa Gültepe’nin hayatı ve biyografisi.

1 /5 Mustafa Gültepe, 1968 yılında Trabzon'un Tonya ilçesinde dünyaya geldi. 1990'da Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını 1997'de tamamladı.

2 /5 Profesyonel iş yaşamına 1992 yılında Taha Tekstil'de başladı. 1994'te Taha Tekstil bünyesinde Talu Tekstil'in kuruluşunda görev aldı. Halen Talu Tekstil'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanlığı görevine devam ediyor.

3 /5 Gültepe, 33 yıllık iş hayatında mesleki kurum ve kuruluşlarda da önemli sorumluluklar üstlendi. 2017-2021 yılları arasında Sakarya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü.

4 /5 2010 yılında İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu'na girdi. Nisan 2018'de İHKİB Yönetim Kurulu Başkanlığına, Haziran 2022'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığına seçildi.