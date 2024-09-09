Gözaltındaki şüpheli cinayete dair "Muhtar aracından indi benim yanıma geldi. Aracın ön koltuğunda battaniyeye sarılı cesedi gösterip "Bunu yok edeceksin" dedi. Ben ceset olduğunu görünce korktum geri çekildim ama Salim Güran, "Aileni iyi düşün sana 200 bin TL veririm.