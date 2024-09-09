Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin'in cenazesi, köyündeki Tavşantepe Mezarlığında defnedildi. Cinayete dair yürütülen soruşturmada ilk itiraf gizli bir tanıktan geldi. “Cenazeyi ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti. Cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm" İşte Narin Güran cinayeti gizli tanığın kan donduran itirafı…
Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.
Narin'i kim öldürdü? Narin Güran cinayeti gizli tanığın kan donduran itirafı…
Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf gözaltına alınan bir zanlıdan geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dediği iddia edildi.
Gözaltındaki şüpheli cinayete dair "Muhtar aracından indi benim yanıma geldi. Aracın ön koltuğunda battaniyeye sarılı cesedi gösterip "Bunu yok edeceksin" dedi. Ben ceset olduğunu görünce korktum geri çekildim ama Salim Güran, "Aileni iyi düşün sana 200 bin TL veririm.
Arabanda çuval mı?" dedi. Arabadaki çuvalı çıkardık. Cesedi çuvala koyduk, dereye gömdük. Sonra eve gidip arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Jandarmanın beni alacağını biliyordum" ifadelerini kullandı.