Niğde’de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre, gün içinde en düşük sıcaklık -5 derece, en yüksek sıcaklık ise 2 derece olarak ölçülecek. Kar yağışının yarın daha etkili olması bekleniyor. Peki; 13 Şubat 2025 Perşembe Niğde’de okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte Niğde’de kar tatili olup olmadığına ilişkin son dakika yapılan açıklamalar...

1 /4 Niğde’de etkisini sürdüren kar yağışı sonrası öğrenci ve velilerin gözünü Valilik'ten gelecek açıklamalara çevirdi. Meteoroloji’nin 13 Şubat Perşembe günü için beklenen kar tatili açıklaması sonrası 13 Şubat'ta okullar tatil mi? Yarın okullar açık mı kapalı mı? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

2 /4 NİĞDE’DE OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Niğde’de öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak Niğde Valiliği’nden konuyla ilgili resmi bir duyuru gelmedi.

3 /4 NİĞDE’DE YARIN KAR YAĞIŞI VAR MI? Mevcut tahminlere göre, Niğde'de yarın, 13 Şubat Perşembe günü, kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık -1°C, en düşük sıcaklık ise -3°C civarında olacak.